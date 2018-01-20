微笑玄關椅 銀髮族起身省力

2018-01-20

〔記者凃盈如／台北報導〕在日本擁有深度理解與經驗、專注投入於健康關懷設計（Healthcare Design）領域的設計公司「観察の樹」（以下為「觀察之樹」）在台推出設計單椅「Kino Stool」。這是張充滿愛的椅子，造型就像是個微笑的表情，且其設計靈感十分貼心，是出自「觀察之樹」藝術總監—黑坂昌彥之觀察。他指出，日本老人意外死亡、最易受傷的發生處，竟是在居家空間裡，其中除了浴室，玄關便是其次易跌倒之處，這使得他開始關注居家空間中的諸多角落，找出那些可能導致危險的設計並設法解決。

黑坂昌彥認為玄關是每天人們交流最多的地方，出門、返家、向家人請安、宅急便快遞、客人造訪等都發生在玄關處，因此在系列家具設計的規劃上，他首先思考到玄關空間的改善。這張以「關懷」為出發點的玄關椅構想，獲得了日本重量級家具設計大師藤森泰司的認同與合作，開始與黑坂昌彥共同設計「Kino Stool」。Kino Stool並非只能置放在玄關，其重量能輕鬆拿起、不滑手、方便挪移、且能由前後左右上座，以對稱的設計，也合適家中任一角落使用，是空間中活動的家具。除了高齡銀髮族之外，「Kino Stool」便於從椅座上起身的特性也極度適合孕婦、鞋店供試穿鞋款，以及醫院診所測量血壓等的座椅使用。在日本電梯間、病房、旅館等公共區域也經常會擺放一張人人友善的單椅，而Kino Stool正也滿足了這樣的功能需求。

可貴的是，為了讓「Kino Stool」可親友善，無須支付進口家具高達2至3倍之多的費用，也能在任何零件包含一根螺絲釘損壞時，以最迅速的方式找到替換，黑坂昌彥秉持「Designed in Japan / Made in Local」日本設計、在地生產的精神，從台灣出發，希望關懷更多老人。商品以梣木製作，有多色可選擇，除了原木與胡桃木色外，也接受特殊訂製色（白色、黑色、灰色），而可拆卸的椅墊，則有皮質、客家花布，到原住民手織圖紋面料，以及苗栗手工編織藺草等，單張定價為12,800元起，可於觀察之樹官網訂購，相關設計展即日起至1月28日於台北市「田園城市生活風格書店」展出。

圖片提供：觀察之樹