工務師傅團隊班底 連鎖系統家具業者插旗金門

2017-05-22 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第一家主訴健康、無毒居家生活的連鎖系統家具業者今天開幕，業者強調，不僅金門可以買到和台灣其它分店一樣的家具，且價格同步，即日起至6月底享有購物優惠。

金門房地產近幾年炒得火熱，建案如雨後春筍躍起，但欠缺適當設計及建材，常引來購屋者美中不足慨嘆，傳統隔間及裝潢，早已不能滿足年輕首購族、新婚族的需求。

對於家具市場導入新的選項，地方官、民代表樂觀其成，縣府參議翁自保、副議長謝東龍、烈嶼鄉民代表會主席洪若珊、副主席洪燕玉等人，均出席剪綵表示歡迎，謝東龍更出面背書，「好的東西一定要支持」。

該家具集團副董事長馬國慶透露，該集團家具一路走來品質能維持一定的水準，其中有個秘密武器就是「工務師傅團隊」，領導團隊的第一人就是金門籍的「阿木師」陳水木；阿木師引領許多金門鄉親加入工務師傅團隊，更充實優質的施工品質。

該家具集團金門分店店長周益民指出，隔壁就是快遞業者，雙方利用異業結盟的優勢，不僅可讓消費者買到和台灣本島一樣的家具，也可省去相關運費，價格和台灣同步；即日起至6月針對指定品項的雙人床墊買大送小、買3人座沙發送1人座。