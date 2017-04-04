好爽的工作！每天躺沙發10小時 試用期就30K薪
2017-04-04 22:59
巴什科爾托斯坦共和國一名女子，每日可躺在沙發上10小時，且試用期一個月就有30K的薪水！（圖擷自Myjoyonline.com）
〔即時新聞／綜合報導〕巴什科爾托斯坦共和國（Bashkortostan）一名女子，擁有令全世界稱羨的工作，她每日可躺在沙發上10小時，且試用期就有30K的薪水！
根據《Myjoyonline.com》報導，俄羅斯家具大廠「MZ5集團」日前公開召募「沙發測試員」，專門為新產品進行測試，而短短幾天的時間，就收到了5000多名面試者的履歷。
其中，26歲的安娜（Anna Cherdantseva）在數千名應徵者中脫穎而出，成功獲得「沙發測試員」一職，據該公司發言人安娜斯塔西亞‧魯斯基（Anastasia Russkih）表示，安娜因為擁有行銷背景，被視為是最適合這份工作的人選，目前試用期的待遇為1000元美金（約新台幣3萬元），通過3個月試用期後，便可成為正式員工。
Anna Cherdantseva也信心滿滿表示，對這份測試沙發舒適度及安全性的工作，我已經有很多想法，能對目前缺失加以改進，我相信這應該會有極大幫助。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 爸爸親手蓋的屋成「廢墟」 貧困母女同住守回憶
- 丁遠超︰連戰近10年月退領26萬餘元
- 自由廣場》古蹟燒毀王不是反諷 是助燃劑
- 軍系立委沒絕跡 民進黨團有兩「尉」
- 清明節有人盜墓？ 警方明查暗訪後研判…
- 「掃墓用掃的 不是用燒的」消防員打火累癱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan not for trade at summit: academics
- 哈瑪星下水道工程 文史團體憂老樹受傷
- 櫻花落了 一葉蘭、木蘭接力綻放
- 極樂校園 女大生自揪3P 3男挨告不起訴
- 桃園火車站前機車接送區 6日起移位
- 自由廣場》波特對台灣政黨競爭的啟發
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
- 華仔外出放封 自拍照有暗喻
- 家家馬路巧遇紫內褲 自誇正能量
- 通力保養電梯爆造假 議員質疑雙北處置不同調
- 修樹「過頭」挨罵 養工處暫緩
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 大成商工回扣案 家長要為學生代位求償
- 六部會組改沒進度 立委︰不該再延
- 台灣咖啡店長 獲頒「捷克國家之友獎」
- 擊退死神 早產女嬰能過兒童節
- ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
- 加入AR影片 「魅力基隆」好炫
- 豬哥亮病房傳笑聲 藏鏡女這樣說
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 邁阿密網賽》拍下「蠻牛」封王 費爸要休息到法網
- 熱戀共養毛小孩 分手搶監護權告舊愛
- 以為加好油 開走車扯斷油管
- 中國不處理北韓 「美國自己來」
- 安倍四月底訪俄 七月見習近平
- 美供應料將減少 世界油價漲至四周高點
- 到農夫家旅行 下田種菱角護水雉
- 「靠窗讓你坐」 8旬嬤帶亡夫照搭高鐵遊港都
- 花開稀疏 府會園道櫻花林道落漆
- 曲婉婷勾市長男友 紅毯放閃再見偶像
- 陳慧坤百壹紀念展《寫生》
- 尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴
- 沒人性！販毒集團找2高中生搭機闖關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好爽的工作！每天躺沙發10小時 試用期就30K薪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分