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好爽的工作！每天躺沙發10小時 試用期就30K薪

巴什科爾托斯坦共和國一名女子，每日可躺在沙發上10小時，且試用期一個月就有30K的薪水！（圖擷自Myjoyonline.com）

2017-04-04  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴什科爾托斯坦共和國（Bashkortostan）一名女子，擁有令全世界稱羨的工作，她每日可躺在沙發上10小時，且試用期就有30K的薪水！

根據《Myjoyonline.com》報導，俄羅斯家具大廠「MZ5集團」日前公開召募「沙發測試員」，專門為新產品進行測試，而短短幾天的時間，就收到了5000多名面試者的履歷。

其中，26歲的安娜（Anna Cherdantseva）在數千名應徵者中脫穎而出，成功獲得「沙發測試員」一職，據該公司發言人安娜斯塔西亞‧魯斯基（Anastasia Russkih）表示，安娜因為擁有行銷背景，被視為是最適合這份工作的人選，目前試用期的待遇為1000元美金（約新台幣3萬元），通過3個月試用期後，便可成為正式員工。

Anna Cherdantseva也信心滿滿表示，對這份測試沙發舒適度及安全性的工作，我已經有很多想法，能對目前缺失加以改進，我相信這應該會有極大幫助。

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