《2018開架春妝》話題底妝2

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

閃爍透明感美肌 光燦保濕加倍

日本彩妝品牌EXCEL推出限量新品「晶采光漾蜜粉」，細緻光澤粉體中添加胺基酸配方，呈現閃爍透明感的肌膚，極緻優雅，有別於常態品的「光感透亮蜜粉」，此款限量品特別添加200%美容成分鎖水保濕因子及神經醯胺配方，上妝同時也能給予肌膚滋潤保濕；多面體粉末質地，能矯正膚色、遮蓋凹凸不平的毛孔，賦予肌膚透澄光澤。

K-Beauty 自拍光圈唯美肌

有「小光圈」暱稱、能創造韓系光澤妝感的「I’M MEME我愛零距離氣墊粉餅」，是I’M MEME推出的首支氣墊粉餅。去年率先於韓國上市，受到韓國第一大開架通路Olive Young青睞，在氣墊粉餅競爭白熱化的韓國，雀屏中選成為產品力最佳的5款氣墊粉餅之一，一個月售出6,000個驚人銷量，也是本月推出的話題商品。

在產品設計上，延續專櫃等級的「絲絨濾網」品質，「絲絨濾網」具有超強彈性與韌性及細緻小孔，可均勻釋放粉體，讓粉體充滿粉撲90%的面積，按壓一次即可將足量粉體附著於粉撲，不需要重複沾取。粉餅盒採特殊銀色材質，在不同的光源下會折射出絕美的七彩霓虹極光，彷彿自備濾鏡、內建自拍小光圈般唯美。

專業級修容 色彩遮瑕補色法

現今網路資訊取得容易，各式彩妝教學影片隨手可得，彩妝的使用者年齡層下降、專業度卻大為提升，各式專業彩妝的需求度變高。

媚比琳因應風潮，運用專業彩妝師最愛的色彩學，開發出「色彩遮瑕補色法」產品，呼應新一代美妝消費的使用趨勢，兩款全新遮瑕包含入門款「遮遮眼臉雙效遮瑕棒」，以及專業款「五顏六色調色遮瑕盤」。

專業彩妝師打造自然薄透的底妝秘訣，通常就是「只在必要的地方上適當遮瑕與底妝」，只要找出瑕疵的對比色進行色彩中和，就能達到校色、遮瑕與打亮效果，例如：橘與藍，黃與紫，紅與綠的色相對比色。首先仔細觀察膚況，根據每天不同的膚況與不完美處，運用色彩遮瑕補色法遮瑕，再使用底妝產品，與傳統只使用膚色遮瑕或直接用粉底遮瑕的方式相較，不易造成越抹越厚的面具妝。

入門款「遮遮眼臉雙效遮瑕棒」為雙頭遮瑕膏體，運用綠色及膚色的雙色筆尖，精準瞄準肌膚瑕疵完美遮瑕，泛紅也能鬆鬆搞定。另一專業款 「五顏六色調色遮瑕盤」，採用專業修飾潤色科技，其特殊水晶凝膠小分子的細緻粉末，能均勻服貼於肌膚，質地超延展，不乾不卡粉，貼心搭配三個步驟，讓校色、遮瑕與打亮一次完成，不管是黑眼圈、泛紅、痘疤、斑點等各種瑕疵，都能恣意調出適合自己的色調。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎