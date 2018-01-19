《2018開架春妝》話題底妝1

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

根據美妝市場趨勢調查顯示，開架美妝市場的臉、眼、唇部產品持續雙位數成長，粉底、蜜粉、腮紅、眉彩及眼影表現皆佳，消費層除了30世代外，各世代購買開架彩妝的人數皆成長。開架市場的底妝產品競爭激烈，推新速度亦十分快速，除了粉底液、粉餅、蜜粉、氣墊外，凝霜粉餅、CC棒、海綿棒粉底……，各種底妝款式緊跟著專櫃品牌翻新，而隨著台灣消費者美妝意識不斷成熟，高品質、高功能性、多合一美妝產品亦成為市場主流。

開架粉餅銷售NO.1 空氣感潤澤精華粉末

Za「粧自然無瑕粉餅」近年蟬聯開架粉餅銷售第一名，今年特別推出討喜的粉嫩包裝，這款粉餅標榜由粉底液濃縮而成的「空氣感潤澤精華粉末」，並含高效潤澤的玻尿酸、玫瑰果油以及維他命E，加上獨家開發的控油粉末，吸附並包覆肌膚上的油脂，能讓粉體更加緊密貼合肌膚、不易脫妝，十分適合台灣多變的氣候。

附贈的「雙效粉撲」，擁有粉撲面與海綿面雙面設計，以粉撲面按壓全臉肌膚，或用海綿面重複推勻想要加強修飾的部位，瑕疵斑點輕鬆隱形。

空氣般輕盈 偽素顏底妝系

由森女系女星宮崎葵代言的SUGAO，是今年初強打的彩妝品牌，擷取自日文「素顏」之意的SUGAO，標榜搽上後如同沒上妝一般的清新自然。品牌最人氣的產品為「空氣感清透CC舒芙蕾」，採用日本樂敦獨家Air Fit空氣感慕絲粉體，標榜只有0.01mm的超輕透質地，即使擠在在水中都能輕輕浮起，被稱為是「會呼吸的底妝」，完妝後呈現的零毛孔素顏妝感，散發自然無害的甜美可愛。

大人女孩迷人顏 透亮無瑕

INTEGRATE「水凝亮采BB霜」是一款採用礦物粉末與礦泉水基底製成的保濕礦物BB霜，標榜同時達到「保濕×潤色×遮瑕」的多重美肌效果，明亮的米色基底色調，適合東方人膚色，在妝前使用，潤澤並修飾肌膚瑕疵與紋理，賦予肌膚好氣色，並可讓後續妝容更持久，宛如偽素顏般均勻明亮。

INTEGRATE推出的另一款鬆粉型粉底「透亮無瑕美肌蜜粉底」，是蜜粉也是粉底。運用粉末光線折射的修飾效果，宛如開啟瞬間美肌模式，創造柔焦微霧肌。值得一提的是，平日使用手機、電視、電腦螢幕、平板等3C產品時，一旦光源與臉部肌膚近距離接觸，3C藍光便容易造成肌膚色素沉澱等傷害，可說是肌膚的隱形殺手，此款粉底創新添加「藍光防禦配方」，為肌膚隔離防禦細微藍光。

一抹即溶 牛奶粉餅

Majolica Majorca戀愛魔鏡推出全新奶霜質地的「牛奶美肌生粉餅」，這款粉餅在日本甫上市就造成熱銷搶購，輕輕一抹，瞬間融化，利用體溫融化水潤凝霜的新形態粉底，兼具粉底液服貼、修飾力強以及蜜粉輕透、持久定妝的優點。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎