《2018開架春妝》驚豔好「眼」技

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

15度角隱形眼線 打造無辜大眼妝

「隱形眼線」是女星們創造無辜大眼的密技，而描繪隱形眼線的重點就在於，深入睫毛間隙填補空洞，留下乾淨的眼褶，睜眼閉眼都看不出濃妝感。

傳統眼線筆在描繪眼線時，常會因為眼眶弧度的不同，而改變手握筆身的角度，因此前、中、後段的眼線施力度也皆不相同，只要稍不注意，就會畫出粗細不均的眼線。媚比琳研發第一支隱形眼線專用筆，採用的天鵝頸15度角筆型設計，是專為眼球弧度與東方眼型設計，符合人體工學的15度角筆型，方便貼合眼眶畫出極細隱形眼線，完美填補睫毛間空隙。其實，早先在同集團的蘭蔻也可以看到類似的眼線設計。

漸層暈染 眼妝一筆搞定

無須高超技巧，一筆就能完成完美漸層系暈染眼妝，同樣延續專櫃品牌帶動的潮流，媚比琳推出「雙霜對對絲絨眼影棒」，簡單的雙色眼影搭配，由突顯雙眸立體感的深邃色，與同色系的淺珠光色調，以2：3比例打造眼影棒。

深邃色是用來畫在睫毛根部與眼皮內摺位置，淺珠光色用於打亮眼窩並暈染眼皮，或於臥蠶部位加以暈染，只要利用同色系的深淺兩色創造自然漸層效果，就能讓眼型輪廓看起來立體深邃。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎