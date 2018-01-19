《2018開架春妝》玩色So crazy

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

走進開架藥妝通路，經常可以看到許多「似曾相識」的產品，雖稱不上是最新，但推陳出新的速度緊跟著最夯、最潮流的美妝話題。一直以來，化妝品集團基於「資源共享」原則，會將專櫃品牌使用的專利成分或是設計，下放至旗下開架品牌使用，隨著開架市場競爭激烈，開架與專櫃品牌的腳步愈來愈接近。2018年一開始，看看開架藥妝有哪些話題產品？

3D鏡面聚光科技 專櫃級鏡光唇釉

法國彩妝品牌L’Oréal Paris巴黎萊雅不斷延續專櫃級產品話題，推出開架第一支3D唇釉感唇膏，預言2018年光澤系唇彩的強勢回歸。

巴黎萊雅「絕對情迷鏡面唇膏」（Shine Lipstick）去年10月於韓國搶先上市，請到擁有性感長腿的前WONDER GIRLS成員宣美代言，移師巴黎拍攝的絕美形象照在SNS瘋傳，宣美示範色911以及908更是引發瘋狂搶購，一連串的實搽分享，讓產品尚未上市前就讓台灣女孩敲碗詢問。

巴黎萊雅「絕對情迷鏡面唇膏」在台推出全系列13色，比韓國多了3色，不論是大勢的玫瑰色系、自然優雅的裸粉色系、亮麗顯白的苺果色、朝氣活力的橘色系，或是魅惑誘人的酒紅系皆有。在質地上，有別於以往漆光唇釉的黏膩印象，巴黎萊雅團隊研發3D鏡面聚光科技，保留唇膏的輕盈滑順，並結合潤澤、顯色、光釉三大特色。

琉璃化霧染唇液 手指染出母胎唇色

南韓國最高人氣彩妝魔術師PONY，堪稱是最會帶領彩妝潮流的代表人物，她所推出的開架品牌「PONY女王」觀察到韓妞近來流行「手指染唇」，不需要照鏡子即可以手指上妝、補妝，上妝效果非常自然，如同本身的唇色般，也因此觀察到韓妞的指腹，常常會染到紅紅的顏色。

「PONY女王」在開春之際，推出最適合以手指上妝的「PONY女王琉璃染唇液」，主打持久顯色零唇紋，創造微天然的唇色。如水般的質地，輕輕一抹即推開；上色後，隨著時間越長，顏色愈顯自然，彷彿母胎唇色般；以櫻花、粉紅蓮花、玫瑰等粉色花卉萃取的複合成分，上色同時為唇部帶來柔嫩；琉璃化霧般的染唇液可創造多重妝效，可單搽或是層層疊搽，創造手指染唇、混色染唇、自然唇妝、飽和唇妝等多種妝感。

BALMAIN跨界妝品 挑逗時尚不色限

高級時尚品牌BALMAIN時尚創意總監Olivier Rousteing與巴黎萊雅跨界合作的「L’Oreal Paris X BALMAIN限量聯名訂製款」唇膏，去年末在全球引爆話題，結合12位超模的氣勢廣告，以及特殊色彩唇膏、精緻高檔的設計，都令人對本月產品的上市引頸期待。

全系列產品共有12色唇膏，並將色彩分為3大風格：綠色包裝的「野性風潮系列」在喚醒女性深藏不露的狂野本性與性感魅力；黑色包裝的「時尚訂製系列」在讚頌BALMAIN具歷史性的時裝緣起，向其絕代風華致敬；藍色包裝的「叛逆搖滾系列」強調放膽追逐、無所畏懼，將BALMAIN前衛的品牌特色透過霧面唇彩完美呈現。

絲絨霧面唇感 超強持色力

因應絲絨霧面唇妝風潮，妙巴黎推出「紅絲絨薄霧唇膏」，從包裝設計、膏體質地、顯色程度媲美專櫃品牌的質感調色。

絲絨、奶油般的質地，無須擔心修飾唇紋與霧面妝感間的抉擇；在設計方面，唇膏前端斜面的微凹設計，上唇時可以完美的貼合唇部，水滴型的設計兼顧唇筆精準描繪的功能，無論是描繪唇峰還是俐落唇周，一筆即可以完成。全系列唇膏共分為乾燥玫瑰裸粉、莓果酒紅、珊瑚橘紅3個色系，皆在英國生產。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎