草莓食尚祭 零食.冰品.啤酒粉紅發威

2018-01-04

〔記者林欣若／台北報導〕草莓產季來臨，便利商店大搶粉紅商機，7-ELEVEN推出節令限定「草莓時尚秀」活動，精選超過40款草莓季限定商品；全家便利商店的「繽紛草莓季」活動，則從口感系、豐富系、網美風三大主題下手，導入超過80款草莓特色商品，每一款不論口感和外型，都擊中少女心。

7-ELEVEN季節限定的莓果淋醬霜淇淋主打DIY新吃法，霜淇淋附有莓果淋醬包，消費者可依照自己喜好添加，醬料使用蔓越莓、草莓及覆盆莓，兼顧果實口感和酸甜滋味；零食部分，除了三大經典巧克力品牌77草莓乳加、草莓口味黑雷神巧克力、韓國X-5草莓巧克力風味餅乾，也引進日本獨家話題甜點餅乾明治Horn草莓巧克力餅乾、格力高雙層濃厚草莓百琪棒。

全家的草莓戀奶酷繽沙，以微酸微甜、草莓香十足奧地利草莓製成；另外，自有品牌FMC的草莓鮮果乾採用整顆草莓果實，每一口都能吃到草莓果肉，強調豐富口感，最吸睛的則是日青方好日本頂級草莓花束，採用日本原箱進口頂級草莓，再結合當季鮮花進行花藝設計，打造吸睛度破表的草莓花束，是網美拍照最佳道具。

台灣本土啤酒品牌SUNMAI的季節限定SUNMAI金色三麥草莓啤酒，每瓶平均含有2顆新鮮草莓，新鮮草莓的酸甜氣息隨著酒香散開，運用不同的釀造技術將風味層層堆疊，並呈現出絕佳的粉紅視覺。

圖片提供：全家、7-ELEVEN、SUNMAI

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆