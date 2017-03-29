毒癮莓農種大麻 還沒有收割就被逮了
2017-03-29 12:09
清水警方查獲數十盆大麻。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕莓農種大麻牟利！29歲吳姓草莓農染有毒癮，世代在大湖種草莓，他雖僅國中學歷，透過網路習得大麻裁植相關技術及知識後，半年前夥同國小李姓同學，在一棟透天厝3樓以土耕盆栽方式裁植大麻株，近百盆大麻植栽枝繁葉茂，並當場查扣大麻毒品及製造器具一批，該大麻成品以市場行情計算，與未採收65植株烘乾為成品後，初估約6百多萬元，但尚未脫手就遭警方查獲，遭依毒品罪嫌送辦。
台中市清水警方指出，吳嫌本身有K他命毒品前科，經監控後，發現他與李嫌在苗栗縣大湖鄉一間出租的透天厝三樓種滿大麻盆栽，以為利用一樓有他人開餐廳，就能掩人耳目。
警方調查，吳嫌為家中獨子，自去年9月起從國外網站以每顆250元向綽號史汀購得大麻種籽後，10月起在透天樓房3樓後室以土耕盆栽方式裁植大麻株，惟第1批購得30顆大麻種子因不諳與栽種草莓差異性，栽種失敗，今（年1月續栽植第2批約80顆大麻種子，順利長成。
警方指出，吳嫌辯稱這是天然植物，該大麻成品以市場行情計算，每公克大麻葉1000元，每公克大麻花4000元，乾燥大麻花230公克約值92萬元、大麻葉812公克約值40萬元、餘未採收65植株烘乾為成品後約值568萬元。
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