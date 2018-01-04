橫濱頂級舒適性能胎 ADVAN dB V552在台上市

2018-01-04

﹝記者方維鐸／台北報導﹞橫濱輪胎繼ADVAN dB V551以靜肅性打響ADVAN系列產品名號多年之後，全新後繼產品ADVAN dB V552於多年後進化登場，不僅輪胎結構剛性、耐用度與溼地抓地性能有所提升，透過減少滾動阻力來提升燃油經濟性，並採用全新不對稱花紋設計，行駛靜肅性達到橫濱輪胎創立百年來的新境界。

身為全球知名車廠的合作夥伴，橫濱輪胎再次與歐洲車廠合作進行ADVAN dB V552的不對稱花紋設計與測試，結合深淺不一且各具功用的溝槽，在地面乾燥時行駛可發揮絕佳的抓地性能；在地面潮溼積水時更因輪胎接地面積增加、排水表現提升，提供不亞於乾地行駛的性能表現。更重要的是，能大幅提升行駛靜肅性，在操控穩定表現與乘車舒適性間取得平衡。

承載著車輛與乘員等所有重量的4條輪胎，要能夠保持絕佳輪胎使用條件的「真圓狀態」絕非易事，而採用輕量化高剛性胎體結構的ADVAN dB V552，不僅成功克服此困難，讓輪胎接地面積長期保持最佳狀態，且能減少輪胎的磨耗。並透過增加二氧化矽的均勻分布，降低滾動阻力，讓輪胎的溼地表現與燃油經濟性能進一步提升。

此外，還採用橫濱橡膠所研發的AIRTEX Advanced Liner輪胎內襯，讓輪胎和輪圈更為密合，有效抑制空氣外洩，對長期保持胎壓發揮顯著效果，對提升燃油經濟性亦有所助益。

圖片提供：台灣橫濱輪胎