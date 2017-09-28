惡劣！清水斷崖美景 竟遭人丟棄400條廢輪胎

位於太魯閣國家公園境內崇德步道，一旁就是美麗的清水斷崖，但自7月起陸續遭人棄置逾400條廢棄輪胎。（警方提供）

2017-09-28 16:59

［記者王峻祺／花蓮報導］位於太魯閣國家公園境內的崇德步道，一旁就是美麗的清水斷崖，但自7月起陸續遭人棄置逾400條廢棄輪胎，警方獲報循線調閱上百支監視器後，終於在本月20日查到犯嫌是名從事輪胎汰換的李姓男子，李男除被警方要求限期一週清運輪胎，全案今也同步移送花蓮地檢署偵辦。

保安警察第七總隊第九大隊7月接獲太魯閣國家公園管理處舉報，表示台9線蘇花公路崇德步道，遭人偷偷堆放上百條廢輪胎，經會同花蓮縣環保局現地勘查，並向新城分局崇德派出所調閱百支沿線路口監視器後，尋線追查到傾倒廢輪胎犯嫌。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，過濾影像後鎖定犯罪車輛，尋線追查到傾倒廢輪胎的嫌犯就是在秀林鄉開設輪胎行的40歲李姓負責人，因從事輪胎汰換維修作業，貪圖方便才將汰換下的舊輪胎，棄置在太魯閣境內步道。

他強調，經清點後發現廢輪胎數量高達400條以上，嚴重破壞清水斷崖的景觀，因已違反廢棄物清理法，最重可處6年以下有期徒刑併科罰金，本月20日要求李男自行清運所有棄置在斷崖下的輪胎，目前已全數吊掛至步道入口處停車場，全案今也同步移送法辦。

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