坑人啊！墾丁道路遇雨冒大洞 至少連傷5車

案發坑洞長約110公分、寬50公分、約15公分深。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-10-18 20:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近半個月陰雨不斷，不少路面因此產生坑洞，幾名駕駛人日前兩天途經恆春南光路段，開車壓過一處水窪坑洞竟釀嚴重破胎，同一地點至少5輛車受害，連補胎行老闆都覺得不可思議。

事發後，其中2名駕駛氣得向警方報案，提告路權機關墾丁國家公園管理處維護不當、要求國賠；墾管處環維課指出，天氣一放晴便立刻就填平坑洞，但天災造成實難及時避免，呼籲民眾雨天行車多注意路況。

回想當天連續去幫忙補胎情況，輪胎店老闆老張印象深刻，他說，當天雨勢不小，短短幾個小時，他就跑南光路協助換胎5趟，巧合的是這些車輛都是壓過同一個坑洞，造成輪胎表面嚴重破損甚至輪圈變形，沒辦法補胎，只能換新的，讓他們氣得直呼荷包失血，對於路權機關維護及警示不足相當生氣。

恆春警方指出，9日發生的連續破胎事件，坑洞位在南光路往台26線路口附近，經何姓及紀姓駕駛人提告後丈量，坑洞長約110公分、寬50公分、約15公分深，積水狀況下確實無法判斷深度，輪胎行老闆也證實多名駕駛人受害。

墾管處環維課強調，南光路近年車流量高，路面狀況確實不佳，但與廠商簽有開口契約，只要有駕駛人反映就會放置警示，天氣放晴便立刻修補，該處坑洞也在事發隔天修復，持續雨勢成確實無法立刻修補，提醒民眾行經道路坑洞，盡量能閃避通過，以免誤判深度造成車輛受損或人員受傷的遺憾。

至於受害駕駛人提告國賠，墾管處目前尚未收到警方通知製作筆錄，雖是連日大雨成災造成坑洞，仍尊重民眾提告權利，一切交由司法判定。