亞洲戶外最高溜滑梯 16米高15秒落地

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越台北信義新天地A8館1樓與3樓，於今（16）日改裝開幕，1樓以「輕奢時尚」穩固輕熟女客源，3樓則為10年來首度改裝，打造全新的「大人系」生活提案，且為了增強百貨的休閒體驗面向，設置全亞洲戶外最高立體旋轉溜滑梯，全長60公尺、高16公尺，可在15秒落地。
A8館3樓700坪面積，聚焦紳士、旅行、美食三大區塊，改裝後空間變得更活潑有態度，並將品牌從61個櫃位增加至66個櫃位，並引進7大全台獨家與4大全新概念店，鎖定30歲至50歲的上班族商務質客。其中「紳士正裝區」，以現代感的圖書館設計為主軸，涵蓋各年齡層必備的正裝款式與紳士男鞋上萬雙，引進英倫經典KENT & CURWEN、美式率性的BROOKS BROTHERS，訴求個人主張，而「旅遊休閒選物區」，則以「帶著你到世界旅行」為概念，推出如BON VOYAGE旅行選物店、全球GPS暨穿戴裝置領導品牌GARMIN，以及法雅客首發的CANON專賣店；美食區則引進新加坡熱賣30年、旅行當地必吃的辣椒螃蟹品牌「珍寶海鮮」，除了門口設有長達4.6公尺的吸睛水族箱，更提供鮮活海鮮展示現烹，光是招牌的生猛活蟹更有10種料理做法。新光三越營業副本部長兼信義處副總曹美虹表示，因應男性客層消費支出分配的改變，重視旅行、3C休閒生活的男性客群比例提高，A8館 3樓改裝後將吸引更多心態年輕的質客。
圖片提供：新光三越