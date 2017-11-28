週年慶壓軸 妝品囤貨手刀快搶─新光三越台北站前店推20萬組美妝特惠組 冬衣下殺1折

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨週年慶來到最後一波！新光三越台北站前店週年慶將於12月7日登場，壓軸推出全館滿5,000元送500元，化妝品滿2,000元送200元，貴賓卡友首7日獨享回饋大家電區、法雅客、[i]Store滿10,000元送1,000元電子贈品禮券。新光三越觀察到，今年週年慶化妝品業種從開打至今熱潮不退，光是化妝品，週年慶業績就較去年成長8%，由於美妝推出滿2,000元送200元電子贈品禮券的低門檻活動，也吸引許多年輕客群，如貴賓卡卡友募集活動，在桃園站前店就有80%的新卡友為40歲以下顧客。
台北站前店針對全台年度火紅的化妝品，推出20萬組明星商品特惠組，包含獨家聯手雅詩蘭黛推出無敵霜超值組全台獨賣，價值6,360元、特價3,420元，並搶先推出2018年3大品牌新品，如Dior生命之源金萃煥顏露（4,680元）、CLINIQUE紐約普普玫瑰唇彩組（1,780元）以及CLARINS 4-in-1眼唇轉轉筆（1,000元）；另外，SK-II熱銷排隊品「阻黑淨斑特惠組」價值8,710元、特價5,382元，買再送新光三越贈品禮券200元。冬季衣物方面，首4日限定特別企劃，多個品牌於12點前再下一折，而NIKE、NEW BALANCE推出年度夯品刮刮卡活動，最高可現賺1,000元；至於極受消費者歡迎的點數加購（燒點企劃），以及日本三大超人氣圖騰明星－櫻桃小丸子、Hello Kitty與NYA的雙圖騰聯名贈品，也祭出最後一波。