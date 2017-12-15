台灣愛美食 韓流尬黑森林

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨辦異國美食展吸客！新光三越台北信義新天地與板橋大遠百舉辦「韓國商品展」、「德國耶誕市集」即日起至12月25日展開。看好韓流商品受到歡迎，且品項愈益齊全，今年新光三越首次舉辦「韓國商品展」，於台中中港店首開跑，目前移師台北新光三越信義新天地A11 6樓舉行，品項含90%的美食，以及10%的韓服、韓妝及韓系家電，本次展覽邀請連續11年獲得南韓國人喜愛的餐飲集團「圃美多」及南韓大型食品餐飲企業Sonsoo Bansang食堂首度來台，並網羅30道正統南韓街邊排隊名店、花蟹專賣店、50款泡菜以及百款伴手禮熱銷王等IG人氣打卡美食，讓人逛起展覽就好像身處南韓路邊，新光三越表示，整檔為期12天，預計吸引50,000人次來客、創造1,000萬元業績，並觀察在台中中港店展期銷售的較好的商品，為海苔飯捲、花蟹炒碼麵、辣炒年糕、韓式炸雞等道地全民美食。
板橋大遠百伴隨新北耶誕城商機，假日一天吸引超過10萬人次造訪，帶動板橋大遠百來客數成長2成，為此，板橋大遠百與德國經濟辦事處攜手舉辦「德國耶誕市集」，引進道地的德國美食、文創小物，昨天開幕就有許多德國人前來逛展，採購家鄉味，除了多款耶誕相關點心，如史多倫、香料麵包、黑醋栗、德國啤酒等特色商品，也販售歐洲超人氣的德製巧克力MILKA，採用阿爾卑斯地區牛奶源，一口咬下，展現豐富的可可香氣，入口即化，於板橋大遠百限量登場。
圖片提供：新光三越
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