艾爾伯特音樂廳 錶襯圓弧曲線

2017-12-07

〔記者林欣若／台北報導〕美度（MIDO）以倫敦皇家艾爾伯特音樂廳為靈感的Belluna雋永系列，以獨特圓弧曲線錶殼表現建築細膩美感，耶誕節前夕，雋永系列推出全新Belluna Mysterious Date神秘日期窗腕錶，潔白的機刻雕花面盤搭配31格圓點日期窗，以黑色圓點指示當天日期，是最神秘又浪漫的時間展演方式。

美度首創的31個日期窗既展現製錶專利技術，又能為錶盤裝飾更添華麗，以黑色圓點指示當天日期，其他30個圓點則顯示不同顏色，在潔白錶盤上形成亮眼對比，機刻雕花圍繞著12時刻以放射波紋展開，細膩優雅，以倫敦皇家艾爾伯特音樂廳圓弧穹頂為靈感的弧型錶殼，與優雅的錶盤相得益彰，搭配美度Caliber 80自動上鏈機芯，動力儲存80小時。

藝人瑞莎一身粉色禮服搭配桃紅色的Belluna Mysterious Date神秘日期窗腕錶，一臉幸福洋溢，她說雖然平常忙著帶小孩，但仍會抽空和老公約會，「我們約會的時候不用特地去哪裡，只要他在我身邊，就算是他坐在我旁邊開車，也是約會。」耶誕節即將到來，她許願老公可以送她手錶，「我很希望收到手錶，我可以戴、老公可以戴、將來還可以傳給女兒」。

圖片提供：美度

  • 瑞莎和老公感情很好，她期待女兒上學後，再添二寶。 （記者陳奕全攝）

    瑞莎和老公感情很好，她期待女兒上學後，再添二寶。 （記者陳奕全攝）

  • 美度Belluna Mysterious date雋永系列神秘日期窗腕錶，28,100元。

    美度Belluna Mysterious date雋永系列神秘日期窗腕錶，28,100元。

  • 美度Belluna Mysterious date雋永系列神秘日期窗腕錶，35,100元。

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