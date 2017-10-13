《解構香水精品》Tiffany & Co. 用香氛封存經典

2017-10-13

記者邱巧貞／台北報導

〈靈感〉

相隔14年，Tiffany & Co.再度推出香氛「Tiffany & Co.同名淡香精」。Tiffany & Co.以高規格打造第一支同名淡香精，將光芒萬丈的鑽石主體幻化成全新的液態鑽石，此款香水體現品牌追求的極簡理念，肌膚（skin）、香味（scent）、鑽石（diamond）及經典的藍色（blue）。

Tiffany & Co.自1832年創立以來最經典的四大靈感謬思：黃鑽、Lucida®鑽石、鳶尾花、Tiffany藍盒子，亦巧妙藏於「Tiffany & Co.同名淡香精」中。

〈香調&瓶身〉

調香師Daniela Andrier採用獨家的鳶尾花萃取技術，打造此款奢華香氛，鳶尾花只在每年七、八月於法國豐收，Tiffany & Co.利用獨家水蒸餾萃取技術取得鳶尾脂黃油，該項成分能讓香精更加純粹、持久。

全新明亮花木調在香水時尚產業是相當新的嘗試，前調由鮮綠柑橘為開端；中調的獨家鳶尾花萃取技術，加入茉莉花點亮了整顆鑽石；基調部分，廣藿香被麝香溫潤地包圍，讓香味與肌膚勾勒出感性的迷人風貌，歷久彌新。

瓶身靈感則來自於Tiffany & Co.經典的黃鑽以及Lucida®鑽石切割。緊鄰瓶蓋的香水上瓶身，簡易流線設計如同Lucida®專利切割而成的經典鑽戒；而晶澈透明的瓶蓋下方，Tiffany藍的金屬板上精緻刻上Tiffany & Co. logo，外包裝採用經典的藍色盒子，讓這橫跨百年的經典標誌藉由香氛再次傳遞。

元素1：黃鑽

Tiffany& Co.創辦人Charles Lewis Tiffany對於鑽石充滿熱情，大手筆買下於1887年產自南非金伯利礦石的黃鑽原石，該鑽石重達287.42克拉，經過高級工匠花費一年時間進行切割，不惜犧牲掉這顆黃鑽超過一半的克拉重量，最終成就稀有精美、高達128.54克拉、擁有手工切割82個切面的枕形黃鑽，這顆珍稀之寶仍是目前世上最重要且最大的黃鑽，並讓Tiffany先生贏得「鑽石之王」的美譽。

「Tiffany & Co.同名淡香精」香水瓶身底部正是以此為靈感設計。

元素2：Lucida®切割鑽石

Tiffany & Co.為慶祝千禧年特地打造Lucida®切割鑽石，特殊的混合式切割法，讓鑽石冠部呈現出階梯式的方形美感，明亮式切割的底部讓鑽石切割面折射出更耀眼光芒。這也是Tiffany唯一結合兩種鑽石切割技法而成的鑽石，不僅是專利切割技術，亦是品牌最知名的婚戒之一。簡易的幾何線條設計，幻化成「Tiffany & Co.同名淡香精」瓶身上半部曲線。

元素3：鳶尾花

鳶尾花在Tiffany & Co.逾百年的設計歷史中佔有一席之地。鳶尾花的風潮流行可追溯於19世紀時，被大量繪製在草稿上，運用於珠寶設計或器皿的圖騰，並設計成鳶尾花心型項鍊，這也成為「Tiffany & Co.同名淡香精」中最重要的香氛元素。

元素4： Tiffany Blue

大家所熟知的「Tiffany Blue」，是創辦人Charles Lewis Tiffany為了編印Blue Book的封面而選定的顏色。於1853年首度亮相的Tiffany藍盒子，一推出即造成話題，特殊的藍色是維多利亞時代最流行的顏色，這特殊且象徵著幸福的知更鳥蛋色系，被稱之為「Tiffany Blue」。不少人們走進Tiffany & Co.專賣店裡，甚至只為了詢問能否單獨購買盒子，它象徵Tiffany的光輝傳奇，代表極緻優雅及完美無瑕的表現。而這也成為「Tiffany & Co.同名淡香精」的外包裝紙盒。

圖片提供／香奈兒、科蒂精品、愛馬仕