《解構香水精品》CHANEL 反叛不羈

2017-10-13

記者邱巧貞／台北報導

〈靈感〉

香奈兒（CHANEL）睽違15年全新創作的女性香水「香奈兒嘉柏麗香水」，此款香水直接以香奈兒女士本名──「嘉柏麗GABRIELLE」命名，向這位大膽、狂放不羈的創辦人致上最高敬意。

GABRIELLE，這個刻印在香奈兒女士出生證明上的姓名，以最純粹的形式展現出香奈兒的正統性，獻給勇敢卸下偽裝、不矯揉造作、展現真實自我的人，他們勇於反抗世俗窠臼以及自身命運，不受外界束縛，「香奈兒嘉柏麗香水」 是一款優雅大方的香水，專為不畏他人眼光、選擇走出自我道路的女性打造。

〈香調&瓶身〉

品牌專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）將香奈兒女士人格特質中最鮮明的「反叛不羈」，透過香調詮釋。然而，哪種花才能全然呈現香奈兒女士的自由靈魂以及純粹的女性魅力？

儘管花香調向來在香奈兒香水中佔有一席之地，卻從來不直接以花的原貌赤裸地展現其香調。調香師奧利維耶波巨創造出一種他心中理想的「夢幻花朵」作為香氛組成素材，他集結香奈兒香水歷史中的所有花卉，打造一種理想且完美的白色花朵。

他選用依蘭依蘭、茉莉花與橙花，並揉合於格拉斯的晚香玉進行創作，不僅加強了茉莉花的香氛勁度，運用白麝香調整依蘭依蘭的調性，以柔和的檀香木來強化晚香玉溫潤香調，並以柑橘皮揉合葡萄柚及黑加侖香氣來提升橙花的清新氣息。

香奈兒花費了數年的時間，研發出一款以纖透玻璃工法打造的香水玻璃瓶身。經過千錘百鍊的方形瓶身，將香水瓶身底部內略呈弧形處向外推出，接著透過波希米亞水晶工藝的獨特工法進行拋光處理。

仔細端詳瓶身側面，玻璃壁身朝瓶身中心匯集，而中心正是方形的瓶身標籤所在，其大小與瓶蓋尺寸相同，不管哪個角度，都能完美輝映出光線的折射。

瓶蓋打造出方形斜角設計，進行拋光及鋁材陽極氧化處理，呈現霧面、金銀箔片交織的雅緻色彩，最後於每個瓶蓋上刻印CHANEL經典標誌；香水包裝盒以雙色燙金呈現，顏色與瓶蓋相同，既非金也非銀色，其靈感來自於香奈兒文化典藏部門（heritage department）中保存的高級訂製服布料。

圖片提供／香奈兒、科蒂精品、愛馬仕