《解構香水精品》Hermès 經典絲巾

2017-10-13

記者邱巧貞／台北報導

今年下半年，CHANEL、Tiffany& Co.相隔10多年推出全新創作的重點女香；而Hermès與Carolina Herrera造型絕美的香氛，一推出即引爆話題性。

〈靈感〉

Twilly是愛馬仕（Hermès） 於2003年推出的小尺寸（86w*5hcm）斜紋真絲材質絲巾，輕巧活潑的Twilly，除了可以繫在頸上、綁戴頭上等配搭外，也經常被女性們拿來配搭愛馬仕包包。

愛馬仕的絲巾所表達的不只是工藝的極致表現、一種感情，還有其易於搭配的實用性，女性拿起絲巾玩戲法，搖身一變即成為最時尚的造型利器。

愛馬仕這次以新一代年輕女性為靈感，並以品牌經典的絲巾作為主角，推出「Twilly d’Hermès淡香精」。自由、大膽、淘氣俏皮、勇於追求夢想又活躍於社群網絡，愛馬仕專屬調香師及香水創意總監Christine Nagel觀察當今年輕女性的生活風格，欣賞她們如何調皮地佩戴愛馬仕絲巾，繼而激發出靈感，為她們創造了「Twilly d’Hermès 淡香精」。

〈香調&瓶身〉

調香師Christine Nagel以三種香氛原料，生薑、晚香玉以及檀香木展現清新神秘的木香，這三種傳統的香料，透過不同的調配手法，呈現出幾近燒灼的辛辣、大方揭露的性感、時隱時現的感性。

呼應Twilly絲巾主角，此次「Twilly d’Hermès淡香精」外包裝盒所採用的圖紋印花，源於Cyrille Diatkine重新演繹的絲巾作品「創新星相學（Astrologie Nouvelle）」；如同年輕女性會俏皮的將Twilly長絲巾繫在頸上、放在口袋裏、或是繫在腕間......，這條絲帶也精心被繫在「 Twilly d’Hermès淡香精」香水瓶身，優雅而別緻。

關於愛馬仕絲巾

自1937年，愛馬仕的第一條絲巾誕生，至今，愛馬仕已擁有超過1,500個設計款式的絲巾，除每一季依年度主題構思設計出令人驚豔的色彩線條，更演變出不同款式，愛馬仕推出的絲巾除了經典的90×90cm 款式外，還有45×45cm的小方巾、140×140cm 的披肩、縐褶絲巾、菱形巾Losange、輕巧活潑的Twilly、慶祝絲巾問世70週年所推出70×70cm的仿古絲巾等不同材質及尺寸，皆不受限於圍在頸上或可隨意環繞頸間、綁戴頭上，還可變作小背心、斜肩上衣、小洋裝或是腰帶、手鐲等。

創新星相學圖紋印花

起源於Francoise Faconnet所設計的作品Astrologie，其靈感來自巴黎天文臺博物館所保存的一幅文藝復興時期星象圖雕刻，描繪日月運行軌跡的精妙系統。爾後，由Cyrille Diatkine重新演繹創作，展現了新生的力量與大膽的風貌，交替的圖案重塑著過去，打亂了時間的步伐，變換了故事的敍述順序與重點，讓每位觀賞者都能自由解讀，盡情發揮想像力。

圖片提供／香奈兒、科蒂精品、愛馬仕