《解構香水精品》Carolina Herrera 雙面嬌娃

2017-10-13

記者邱巧貞／台北報導

〈靈感〉

Carolina Herrera發表全新香氛「GOOD GIRL女性淡香精」，生動捕捉了現代女性兼具乖巧與使壞的雙重性格。

「GOOD GIRL」的誕生，是Carolina Herrera迄今提出最大膽、最挑逗的宣言，30多年來，Carolina Herrera已成為紐約風格的縮影，定義出輕鬆優雅與性感嫻熟的時尚態度。House of Herrera創意總監Carolina Herrera de Baez將她對時尚與香水的見解帶入「GOOD GIRL」的創作概念，晶瑩閃耀的瓶身，一個如午夜般深藍色的超高跟鞋，鑲以金色細線的鞋跟，這款特殊設計的瓶身蘊含複雜的內部壓力系統，傳達了GOOD GIRL女性的性感、自信、柔雅與強勢的雙重本質。

〈香調&瓶身〉

為了創造「GOOD GIRL」，Carolina Herrera de Baez尋求香水大師Louise Turner的協助。

Turner以冒險、創新的調香方式聞名，在香味方面，捕捉現今女性激情、挑逗多變的精隨。茉莉花的甜美特質賦予清新形象；使壞的成分由濃郁的可可和令人陶醉的薰草豆創造；杏仁和咖啡為GOOD GIRL注入直接的活力；以嶄新方式萃取的晚香玉，是Louise Turner所說的香水「萬用牌」，為香氛帶來流動特性和女性氣質。

「GOOD GIRL」瓶身為一個超高跟鞋的玻璃瓶。這個前所未見的創新設計，巧妙結合了高科技與時尚精隨，香水噴霧通過在瓶身頂端部分，透過具有複雜內部壓力的系統，精細地釋出淡香精，是耗時4年以上研發，經過600多次測試，方創造出與細長瓶身相容的力學設計。

香水廣告請來「GOOD GIRL」的繆斯女神超模Karlie Kloss與知名攝影師Mario Testino合作，短片伴隨Chris Isaak的「Baby Did a Bad Bad Thing」作為背景音樂，開啟了高樓大廈林立的紐約天際線，薄暮中Karlie Kloss穿著盛裝，為夜晚揭開序曲。

圖片提供／香奈兒、科蒂精品、愛馬仕