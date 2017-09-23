雅詩蘭黛粉紅絲帶關懷乳癌防治

2017-09-23

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導公益點燈活動，昨晚假台北孔廟舉辦，「模範夫妻」李李仁、陶晶瑩暌違10年再次擔任點燈嘉賓，而連續多年擔任粉紅絲帶公益大使的蔡依珊偕同丈夫連勝文一同出席，在甫落幕世大運中表現傑出的李智凱、陳傑、劉鴻敏、劉鴻杰、陳奎儒與王佳葳等多位運動選手更共襄盛舉，為乳癌防治凝聚更多關注與關懷。

10年後，再次與老公李李仁攜手參與粉紅絲帶公益活動，陶子打趣說：「好險沒離婚，才能再一起來。」不過，相隔10年，陶子提到現今的心境十分不同，「10年前，還年輕健康，總是在呼籲大家要小心、作息正常，但經過了這些年，身旁朋友真的有人得到癌症，深刻體會到事情是會發生的。」李李仁提到，前幾天夫妻倆才去做局部身體健康檢查，平日維持吃的簡單、定期運動、作息正常，「基本上，晚上10點眼皮就開始垂下來，早上7點就會起床，現在熬夜1天必須花上3天才能補回來。」他笑說，近來家中餐桌幾乎變成素的，起因於陶子看了一部紀錄片，發現肉類加工製品是怎麼製作後，家裡愈吃愈簡單。

連勝文、蔡依珊夫妻連袂出席活動，連勝文也提到，為了身體健康，至今共瘦了20幾公斤，這也是他防治癌症的積極作為。「因為肥胖絕對是導致癌症的重要因素之一，搭配著『早期發現早期治療』的觀念，努力維持健康，因為自己曾經受過癌症摧殘，在面臨癌症威脅時，自己也必須有些作為。」

活動現場除了以影片回顧台灣雅詩蘭黛集團25年來對乳癌防治的付出與歷年點燈建築外，也帶領大家回顧今年世大運片段，多位在世大運中表現卓越的運動選手齊聚一堂，用實際行動支持乳癌防治宣導活動。此外，即日起至10/31前登入bcacampaign.com.tw發文，並標記#PinkRibbon25 #ELCdonates，每則發文雅詩蘭黛集團捐款贊助乳癌研究基金會，作為乳癌防治與研究之用，藉此讓更多人透過各種形式與宣傳認識乳癌防治。