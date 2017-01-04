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疑涉賄 以色列總理被偵訊

2017-01-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡二日晚間就是否收受金主提供的餽贈，遭警方反貪小組偵訊三小時。儘管部分人士深信此一號稱撼動以國政壇的貪瀆調查，可能足以迫使納坦雅胡下台，但總理任期進入第四屆、挺過許多司法困境的納坦雅胡毫無畏懼，除否認不法外，還反嗆政敵別高興得太早。

警方表示，調查人員在位於耶路撒冷市中心的納坦雅胡住處，就「疑似收受好處」對納坦雅胡進行偵訊，但未提供更進一步細節。以色列司法部則發表聲明指出，負責偵訊的是警方的反貪小組，並稱納坦雅胡「被懷疑收受商人的餽贈」。二日稍早，納坦雅胡住處出入口掛起布幕，顯然是要避免外界看到調查人員抵達。

接受外國商人提供餽禮

據了解，相關貪瀆調查已持續數月，重點在於釐清以色列與外國商人是否提供價值上萬美元的餽禮與其他情事，納坦雅胡遭警方偵訊是意料中事，但案情升高到犯罪調查層級，外界不免揣測此事是否會成為拖垮納坦雅胡政權的關鍵。

納坦雅胡在接受訊問前否認有任何不法之舉，還叫政敵別高興太早；他在張貼於「臉書」的一段影片中重申，什麼事都沒有，因為本來就沒什麼事…「你們就繼續自我膨脹吧，反正我們會繼續帶領以色列這國家」。

但部分分析家認為，這次調查的具體程度更勝以往。以國媒體還說，來自化妝品雅詩蘭黛創辦家族的美國富豪兼世界猶太人大會主席隆納德．蘭黛，也在這波調查中遭到偵訊，因為隆納德．蘭黛涉嫌送禮給納坦雅胡，還幫納坦雅胡支付出遊費用。此外，納坦雅胡坦承在二○○一年收受法國富商米姆朗的四萬美元（約一百二十八萬台幣）政治獻金。納坦雅胡當時並非以國總理。

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  • （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

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