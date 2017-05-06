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雅男士代言人 酷帥有腦

2017-05-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕男士肌膚保養品牌Lab Series雅男士實驗室系列，由雅詩蘭黛集團於1987年創立，至今已超過25年的時間，運用現代科技、先進成分與最新男性生理學和生活習慣需求的研究，研發專為男性保養需求所設計的產品。

因應新生代男士的形象與特色，雅男士找來的形象代言人不再走都會雅痞的菁英路線，而找來更貼近現實生活中的男性，角色多元，但不變的共同特點就是帥氣十足。LAB SERIES雅男士鈦金抗皺系列找來Pietro Boselli，他不僅是位帥氣的模特兒，現實生活中更是位拿到工程學博士學位的數學老師，不僅有著俊俏的臉蛋，在他的instagram上還可以看到他大秀精壯結實身材，堪稱是最迷人的數學老師。

雅男士今年針對年輕族群推2兩款超輕量產品 ─「PRO LS全效潔面膠」和「PRO LS全效保濕膠」，專為喜愛戶外運動的男性提供簡單、快速有效的保養組合，相當適合初次接觸保養品的男性。隨著這系列的推出，雅男士找來都會衝浪手Luke Davis作為這次上市的代言人，Luke不僅身兼模特兒，在網路上更以衝浪手身分迅速累積人氣，他擁抱生命的態度，成為不少年輕人追崇的目標。圖片提供：雅男士

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  • LAB SERIES雅男士鈦金抗皺系列找來Pietro Boselli作為代言人，他不僅是位帥氣的模特兒，現實生活中更是拿到工程學博士的數學老師。

    LAB SERIES雅男士鈦金抗皺系列找來Pietro Boselli作為代言人，他不僅是位帥氣的模特兒，現實生活中更是拿到工程學博士的數學老師。

  • 雅男士PRO LS全效凝膠系列由人氣衝浪手Luke Davis作為代言人。

    雅男士PRO LS全效凝膠系列由人氣衝浪手Luke Davis作為代言人。

  • Pietro Boselli經常在社群網站大秀身材。（記者邱巧貞翻拍Pietro Boselli IG）

    Pietro Boselli經常在社群網站大秀身材。（記者邱巧貞翻拍Pietro Boselli IG）

  • 雅男士PRO LS全效潔面膠150ml／600元，PRO LS全效保濕膠75ml／1,250元。

    雅男士PRO LS全效潔面膠150ml／600元，PRO LS全效保濕膠75ml／1,250元。

  • 雅男士PRO LS全效凝膠系列由人氣衝浪手Luke Davis作為代言人。

    雅男士PRO LS全效凝膠系列由人氣衝浪手Luke Davis作為代言人。

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