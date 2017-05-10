超模×歌手 雅詩蘭黛跨界唇膏

2017-05-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國創作歌手艾麗．金（Elle King）是新生代知名創作歌手與演員，她將鄉村、靈魂、搖滾、藍調等多種不同音樂風格，巧妙混搭融合成為極具個人特色的「艾麗．金音樂」，今年3月，她推出單曲「Wild Love」，並攜手與雅詩蘭黛合作，搭配同時發表的雅詩蘭黛「玩色戀愛唇膏」（Pure Color Love Lipstick），不僅讓唇膏有了主題曲，並為這支唇膏，和品牌代言人Kendall Jenner一起拍攝了宣傳影片。

在影片中，Kendall Jenner與艾麗聯手精彩演繹唇膏與個人間的有趣關聯，影片中剛參加完派對離去的艾麗不小心落下化妝包中的唇膏，正巧被整理環境的Kendall撿到，受到唇膏漂亮色彩吸引，Kendall立即塗上，想不到卻因此得到了艾麗天籟般的嗓音。

全新雅詩蘭黛「玩色戀愛唇膏」全系列共有25色，分為「絲絨霧感」、「柔緞乳霜」、「晶瑩珠光」與「酷炫金屬」四種質地，不僅可以單搽，亦可將不同質地的顏色混搭，創造出屬於自己的專屬唇色。