2017-09-15

記者王瀅娟／台北報導

常識非尋常

Gucci創意總監米開理Alessadro Michele是標語的愛好者，「L’Aveugle par Amour（法文版執迷於愛）」、「Blind for Love（英文版執迷於愛）」、「Loved（為人所愛）」等標語不斷地重複出現在他每季設計中，令人感受到這位設計師對於愛的渴求。今年秋冬，他更找來同樣擅長標語創作的西班牙年輕藝術家Coco Capitan，將她極具標誌性的存在主義風格書寫手稿應用於服裝單品上，米開理最後也穿著寫上「I want to go back to believing a story」標語搭配Gucci經典綠紅綠織帶與GG Logo的T恤上台謝幕，讓這件標語T討論度爆表，因而有了Gucci × Coco Capitan聯名系列的出現。

Coco Capitan的標語，諸如包括「What are we going to do with this future?（對於未來我們將何去何從？）」、「Common sense is not that common（常識其實也沒那麼尋常）」、「Tomorrow is now/yesterday（明天是現在與過去的重疊）」等，看似簡單，甚至像是無心的童言童語，卻擁有餘韻遠長的特質，令人反覆咀嚼再三。

圖片提供／Gucci