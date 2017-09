2017-09-15

記者王瀅娟/台北報導

常識非尋常

Gucci創意總監米開理Alessadro Michele是標語的愛好者,「L’Aveugle par Amour(法文版執迷於愛)」、「Blind for Love(英文版執迷於愛)」、「Loved(為人所愛)」等標語不斷地重複出現在他每季設計中,令人感受到這位設計師對於愛的渴求。今年秋冬,他更找來同樣擅長標語創作的西班牙年輕藝術家Coco Capitan,將她極具標誌性的存在主義風格書寫手稿應用於服裝單品上,米開理最後也穿著寫上「I want to go back to believing a story」標語搭配Gucci經典綠紅綠織帶與GG Logo的T恤上台謝幕,讓這件標語T討論度爆表,因而有了Gucci × Coco Capitan聯名系列的出現。

Coco Capitan的標語,諸如包括「What are we going to do with this future?(對於未來我們將何去何從?)」、「Common sense is not that common(常識其實也沒那麼尋常)」、「Tomorrow is now/yesterday(明天是現在與過去的重疊)」等,看似簡單,甚至像是無心的童言童語,卻擁有餘韻遠長的特質,令人反覆咀嚼再三。

圖片提供/Gucci