2017-09-15

記者王瀅娟／台北報導

時尚就是信念

Fendi與韓國人氣偶像太陽（Young Bae）合作，推出「Fendi For Young Bae」聯名系列，將太陽看重的價值與理念製作成大型標語放在服裝與配件上，宣揚創新且蘊含實力的時尚哲學。

太陽表示，「小雛菊是我最喜愛的花種，理念例如『Saved（得救）』、『Grace（優雅）』、『Faith（信念）』、『Think（思考）』、『Passion（熱情）』均對我啟發最大。」Fendi配件創意總監Silvia Venturini Fendi則說：「雖然標語『Think』、『Faith』、『Grace』是淺白的單字，但往往是面對難題與逆境時支撐我們的信念。」

Fendi For Young Bae系列以黑色為主調，搭配對比色系製作的標語，突顯太陽與Fendi欲傳達的信念。低調的細節暗藏處處，如在黑色羊絨皮（Shearling）外套上剪裁出標語，或是在羊絨皮背包上拼湊出小雛菊圖案等，顯示品牌精湛的工藝。

圖片提供／Fendi