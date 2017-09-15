記者王瀅娟／台北報導
時尚就是信念
Fendi與韓國人氣偶像太陽（Young Bae）合作，推出「Fendi For Young Bae」聯名系列，將太陽看重的價值與理念製作成大型標語放在服裝與配件上，宣揚創新且蘊含實力的時尚哲學。
太陽表示，「小雛菊是我最喜愛的花種，理念例如『Saved（得救）』、『Grace（優雅）』、『Faith（信念）』、『Think（思考）』、『Passion（熱情）』均對我啟發最大。」Fendi配件創意總監Silvia Venturini Fendi則說：「雖然標語『Think』、『Faith』、『Grace』是淺白的單字，但往往是面對難題與逆境時支撐我們的信念。」
Fendi For Young Bae系列以黑色為主調，搭配對比色系製作的標語，突顯太陽與Fendi欲傳達的信念。低調的細節暗藏處處，如在黑色羊絨皮（Shearling）外套上剪裁出標語，或是在羊絨皮背包上拼湊出小雛菊圖案等，顯示品牌精湛的工藝。
圖片提供／Fendi
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小雛菊是太陽最喜歡的花種，和標語並列Fendi For Young Bae系列的主要元素。
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Fendi For Young Bae系列黑色小牛皮後背包，點綴小雛菊與紅黃配色的Faith標語，77,100元。
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Fendi For Young Bae系列鑰匙圈，包括2個正反面均刻上太陽挑選的標語與太陽手寫Young Bae名字的吊飾，可隨時替換，價格店洽。
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Fendi For Young Bae系列紅色羊絨皮手拿包，拼接黃色Grace標語，背面點綴小雛菊，價格店洽。
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Fendi For Young Bae系列黑色小牛皮手拿包，紅黃配色Faith標語與螢光綠的拉鍊釦相當搶眼，40,100元。
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Fendi For Young Bae系列黑色羊絨皮後背包，拼接出小菊圖騰，搭配太陽手寫的Young Bae名字拉鍊釦，160,900元。