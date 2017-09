2017-09-15

記者王瀅娟/台北報導

吐司帽 用用你的腦袋阿!

標語時尚近兩季蔚為風潮,設計師們紛紛在設計的服裝配件上直白地寫下想表達的字句,引起時尚迷們的回響。

Loewe春夏Hammock與T-Pouch手袋上的「See you later」俏皮話,登上時尚編輯與潮人們最想擁有的手袋名單前幾名;秋冬更進一步,同樣在Hammock與T-Pouch手袋上繡上「You can’t take it with you」,更激起人們「你說不行我偏要」的反叛心理。

Loewe創意總監Jonathan Anderson應用英國同韻俚語「Use your loaf!」設計了Loewe Logo吐司圖騰(loaf意為一條麵包),這句話常用於對某人面對問題欠思考而感到惱火時,意思為「Use your head!」要某人多動動腦子,好好想想,印在寬簷帽上比印在托特包上更令人莞爾。男裝與配件上則可見印上大大的「The Loewe Street Journal」,大開華爾街日報(Wall Street Journal)玩笑,也似乎在警醒大眾,在這個資訊爆炸的年代,資訊唾手可得,卻也處處充斥著假資訊,要分辨其中的真假,還是要靜下心來好好思考,與女裝的吐司圖騰相呼應,更發人深省。

