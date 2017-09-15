2017-09-15

記者王瀅娟／台北報導

吐司帽 用用你的腦袋阿！

標語時尚近兩季蔚為風潮，設計師們紛紛在設計的服裝配件上直白地寫下想表達的字句，引起時尚迷們的回響。

Loewe春夏Hammock與T-Pouch手袋上的「See you later」俏皮話，登上時尚編輯與潮人們最想擁有的手袋名單前幾名；秋冬更進一步，同樣在Hammock與T-Pouch手袋上繡上「You can’t take it with you」，更激起人們「你說不行我偏要」的反叛心理。

Loewe創意總監Jonathan Anderson應用英國同韻俚語「Use your loaf！」設計了Loewe Logo吐司圖騰（loaf意為一條麵包），這句話常用於對某人面對問題欠思考而感到惱火時，意思為「Use your head！」要某人多動動腦子，好好想想，印在寬簷帽上比印在托特包上更令人莞爾。男裝與配件上則可見印上大大的「The Loewe Street Journal」，大開華爾街日報（Wall Street Journal）玩笑，也似乎在警醒大眾，在這個資訊爆炸的年代，資訊唾手可得，卻也處處充斥著假資訊，要分辨其中的真假，還是要靜下心來好好思考，與女裝的吐司圖騰相呼應，更發人深省。

圖片提供／Loewe