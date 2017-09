2017-09-15

記者王瀅娟/台北報導

包包有意見! 別叫我親愛的!

大聲宣示女權是標語時尚主流之一,除了Dior繼續宣揚Dio(r)evolution,meli melo秋冬亦推出宣揚女性宣言的Art Bag,創辦人Melissa del Bono與藝術收藏家Federica Fanari合作,將深深啟發兩人的標語印在硬殼包上。這些標語全來自藝術家Rebecca Ward與Olivia Steele作品中的標語,包括「You don’t have to call me darling(別叫我親愛的)」、「Let’s go get lost(一起浪遊去)」、「All I ever wanted was everything(我曾什麼都想要)」、「Repetition creates change(重複創造改變)」等,展現文字的魅力與力量。

圖片提供/Meli Melo