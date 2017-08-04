《經典70 時光運動》1

2017-08-04

記者方惠宗／台北報導

不知何時開始，新世代開始在過往時尚中尋寶，

誕生於1970年代的經典時計是從不改變的風格指標。

1971 藍調 喚醒之聲

早已習慣用手機設鬧鐘？積家（Jaeger‑LeCoultre）於全球90 多間品牌專賣店推出獨具紀念意義的Master Memovox腕錶，要以上個世紀最經典的響鬧功能喚醒情感的溫度。

積家的響鬧功能發明於1950 年代。在戰後重拾動力、重新出發的世界，這項功能提供人們可為約會、活動或起床時間設定鬧鈴，腕錶便會按照設定發出機械報時聲，極受商務人士，還有各類冒險家和運動員所喜。這款新作可視為積家Memovox腕錶問世的60週年紀念版本，除了在本質上保有1956年創始版本的歷史魅力，一款誕生於太空風潮時代、在1971年發行的Memovox Snowdrop更為這款作品提供大量的靈感。

設有兩枚錶冠的Memovox響鬧腕錶可透過三角形指示在活動圓盤上指示響鬧時間；這是積家首款配備響鬧功能的自動上鏈機械機芯，自1956年問世以來啟發了多款作品，而Master Memovox響鬧腕錶專賣店款傳承此項精髓。特別的是，在風格的描述上，錶盤設計取材自1971 年的Memovox Snowdrop響鬧腕錶，藍中帶灰的錶盤令人有寧靜祥和之感，覆蓋螢光物料的巴頓型指針在白色「鐵軌」式分鐘刻度環上指示時間；內錶盤飾以藍色太陽放射飾紋，其上設有響鬧功能腕錶標誌性的小三角形指示，該指示亦可在黑暗中發光。

錶背經過雕刻裝飾，並刻有限量發行500 只的字樣。中央的「1000 Hours Control」標誌確保腕錶已功通過1,000 小時的嚴格運行及精準度測試。

在這數位科技無處不在的年代，能夠在腕錶的機械報時聲中醒來、或提醒約會，豈非一種真正的奢華？

1975 桂冠 建築靈感

回溯1970 年代中期，設計與藝術風氣正逢變化，製錶界亦面對著空前的需求：市場追求一枚運動風格與優雅氣質兼備的腕錶，並且可於任何場合穿戴。芝柏（Girard-Perregaux）就在義大利找到構思，促成這個概念的誕生。

芝柏委託一名米蘭建築師為這枚腕錶展開研究，他馬上注意到的是一款手錶的錶圈，於是為此設計出八角形的幾何構造，並鑲於錶框之內，展現圓形和八角形的和諧融合。為了配合光影的動態，8個角都不是以分明的直線連接，而是以拋光細膩的凸位或凹面組成充滿和諧感的孤線。這樣的概念宛如佛羅倫斯的聖母百花大教堂以圓拱形設計配合八角形的結構見稱，為腕錶的圓形頂層內置八角形錶圈，與錶殼和錶帶配合的天衣無縫，搭配石英機芯，成功造就輕巧又具幾何美學的Laureato桂冠系列。

時隔40多年，芝柏再以復刻手法推出Laureato，4種錶款直徑、4種不同機芯與不同色彩的巴黎飾釘紋錶盤的男、女款式同時登場，特別於34毫米女錶款式裝載石英機芯，呼應品牌於1975年推出的自製石英機芯，成為第一個將石英機芯放入女裝腕錶的創舉。

1977 銘刻 時尚之錶

寶格麗（BVLGARI）是史上第一個將品牌名鐫刻於錶殼的製錶品牌。那是1975年，第一款在圓形錶圈刻有「BVLGARI」與「ROMA」的電子錶原本是贈送給百位品牌貴客的獨特創作，孰料訂單從世界各地湧入，寶格麗決定令這款個性獨特的錶款更加發光，為刻字錶圈配上典雅的時標與雙指針指示，再次獲得迴響，成功宣示新設計典範的誕生。1977年，寶格麗更上層樓，令「BVLGARI」、「ROMA」字樣進化成「BVLGARI BVLGARI」系列；銘刻於錶圈上的「BVLGARI BVLGARI」字樣靈感取自古代錢幣的統治者象徵，亦像是一種流行符碼，成了經典錶款的核心元素。

今年，寶格麗將這款義大利上流社會優雅名媛的標誌性配件化身為新世代年輕女性的必備配件；簡約精準大三針設計承襲製錶工藝的經典守則，以直徑26、33與 37毫米帶來3種不同款式，錶殼採精鋼、玫瑰金搭配精鋼，以及玫瑰金材質，搭配多彩鱷魚皮錶帶與可輕鬆更換錶帶的機制，為百變造型注入無限可能。

圖片提供／BVLGARI、Girard-Perregaux、Jaeger-LeCoultre