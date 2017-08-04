《混融50+60年代 超猛時計》4

2017-08-04

記者方惠宗／台北報導

這些曾經在1960首次出現的風格腕錶，透過現代眼光的復興，再度賦予腕錶全新風貌。

速度嘉年華

萬寶龍（Montblanc）今年首度成為全球最大的汽車文化慶典、「古德伍德速度嘉年華」（Goodwood Festival of Speed）官方計時器夥伴，除為多場賽事提供精準的時間測量，亦以一款鐫刻特殊圖案的TimeWalker系列計時自動腕錶做為盛會精采看點、「古德伍德1.16英里山道爬坡賽」的贏家獎項。

重現1960

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示：「這是萬寶龍首次參與此場速度嘉年華，同時帶來全新的TimeWalker系列運動腕錶；萬寶龍以製錶的正統性，為全新腕錶注入賽車精神的概念。」現為萬寶龍旗下錶廠與高級製錶研究學院、成立於1858年的瑞士Minerva錶廠以專門生產高品質計時裝置的悠久歷史與專業背景更為這款TimeWalker新作帶來豐沛的設計靈感；萬寶龍在Minerva昔日研發的計時裝置與賽車精神、在技術與典範的傳承之中，激盪出復古而時尚的全新錶款。例如Minerva知名的「拉力賽計時器」（Rally Timer）、一款1960年的高精準度賽車比賽計時碼錶，亦於TimeWalker新作重顯其經典基因。

圖片提供／Montblanc