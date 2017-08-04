《經典70 時光運動》2

2017-08-04

記者方惠宗／台北報導

1972 皇家橡樹 尊貴精鋼

愛彼（Audemars Piguet）去年以明亮、充滿視覺張力的錶盤色彩打造一系列皇家橡樹離岸型潛水計時碼錶引起轟動，今年再帶來不具有計時功能卻散發著相似色彩氛圍的潛水錶，包括白色、深藍色、鮮黃色、青綠色和亮橙色等錶盤顏色，錶盤飾有「Mega Tapisserie」超大型格紋，並搭配覆有螢光塗層的白金鑲貼時標和皇家橡樹的獨特指針，不論在水中與否皆能讓讀時更加清晰。性能上，顏色時髦的皇家橡樹離岸型潛水錶具有300公尺深度的防水性能，配備可旋轉的內環錶圈，顯示潛水專用刻度及從60到15分鐘的分段標示。橡膠錶帶與錶盤色彩相應，且每款腕錶皆額外贈送一條橡膠錶帶，使這款問世於1972年的奢華鋼錶一展活力盎然的摩登樣貌。

「皇家橡樹」（Royal Oak）是英國海軍在1769年至1914年間、4艘皇家戰艦之名，艦上以八角形舷窗最具特色，而此一個特色則成為愛彼設計皇家橡樹的靈感來源，在多變風格、訴求標新立異的1970年代，寫下當時第一只、也是售價最昂貴的自動上鏈不銹鋼防水運動錶紀錄。

1976 鸚鵡螺 悠閒典雅

百達翡麗（Patek Philippe）去年以鉑金錶殼為Nautilus系列打造40週年紀念腕錶，挑起1976年以遠洋郵輪啟發Nautilus的創作靈感、把舷窗設計引入這款悠閒典雅之作的永恆回憶。當時，這款由現任榮譽主席Philippe Stern與鐘錶鬼才Gérald Genta合作設計的腕錶以鋼製造、錶身龐大，與那時所流行、運用貴金屬打造流麗線條的製錶潮流完全不同。儘管如此，防水深達至120米的性能為其引發轟動，風格揉合海事和航海元素別樹一幟，一句「無論搭配潛水衣或禮服皆兩相宜」、或是「世上最貴重的鐘錶，定有一只由鋼製造」等大膽創新的廣告標語成功激發探索之心，令此揉合悠閒與典雅風格之作成為品味人士熱愛的優雅象徵。今年，百達翡麗為Nautilus自動上鏈女裝鋼錶帶來銀調乳白色與銀調煙灰色兩款全新錶面，錶面略呈波浪形態的凸紋裝飾，將Nautilus腕錶女性化的一面展露無遺。小時刻度和指針經過夜光塗層處理，無論何時都清晰易讀。

1979 馬球 上流之徵

伯爵（Piaget）在2016年做出一個震驚瑞士錶業的舉動，那就是放下一貫的貴金屬材質，改選精鋼設計「Polo S」腕錶，一舉打進新世代所好。此刻再以黑色錶盤、ADLC塗層錶圈等又酷又勁的活力元素帶來限量作品，基因裡盡是無懼精神與尊貴風範、年輕與大將之風。

伯爵Polo S成功延續問世於1979年的Polo系列傳奇， 並取「Signature」的首個字母「S」點出這只作品的不凡特徵；起初，這是一只從馬球運動取得靈感、以純金打造的錶款，獨樹一格的樣式為名流菁英帶來風格寫照，而Polo S揉合Polo系列自1979年以來的尊貴生活態度，秉持該系列「形中有形」、「圓中帶枕」的設計美學，成為新一代名仕新寵。

全新問世的黑色錶盤Polo S系列以ADLC塗層錶圈引人注目，此項技術提供抗磨耐損的能力，更突顯該系列適宜各種場合佩戴的需求；材質上，結合精鋼、橡膠與小牛皮錶帶等多種材質，共同構造特立獨行的腕上風範；箭型秒針重點處飾以亮紅色，增添時間指示的清晰判讀；時標塗佈夜光材質，即使在黑暗讀取也是遊刃有餘。功能款式包括計時碼錶與自動上鏈大三針附日曆視窗款式，各限量發行888只，錶殼背面刻有獨立標號，增添專屬價值。

除了兩款ADLC塗層錶圈款式，亦推出添入岩石灰面盤設計的計時碼錶。

圖片提供／Audemars Piguet、Patek Philippe、Piaget