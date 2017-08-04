《混融50+60年代 超猛時計》1

2017-08-04

記者方惠宗／台北報導

戰後復甦的1950至1960年代是機械腕錶發展日漸成熟的美好紀元。珍貴的是，這20年內所發展出的經典特色，現在更融匯出一款款精猛之作。

三代融合 比例．錶冠．指針

帝舵（Tudor）Heritage Black Bay潛水錶推出黃金與鋼打造的 S&G錶款，搭載帝舵自製機芯「MT5612」，將日曆功能引入Black Bay系列。此一經典錶款旨在紀念帝舵潛水錶誕生60週年，命名為「S&G」，即「鋼與金」，為Heritage Black Bay系列再添新彩。此錶款沿襲Black Bay系列的線條和比例，旋轉外圈和上鏈錶冠則以黃金打造而成。鋼錶帶的中央鍊節也是採用這種珍貴金屬，賦予腕錶更正式端莊的觀感。共有黃金鋼錶帶與仿古皮錶帶可選，並且隨附一款織紋錶帶。

重返當年：從海軍軍官到專業人士

帝舵潛水錶的歷史可追溯至1954年、型號「7922」錶款，這款低調而實用的工具深受專業人士的一致認同，其中包括世界各地的海軍軍官。今年這款Heritage Black Bay S&G以歷史傳統為基礎，包括整體造型、圓拱形錶盤與鏡面均傳承首款帝舵潛水錶之設計精髓。搶眼的錶冠則源自帝舵愛1958年推出、型號「7924」的「大錶冠」錶款，這也是第一只防水深度達200米的帝舵腕錶。而錶盤上獨具特色的「雪花」指針乃自1970年代、為法國海軍提供錶款的經典風格。

圖片提供／Tudor