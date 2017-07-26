台灣大勇敢追夢2.0 擁抱新世代─與唱片公司合作 培育素人歌手黃霆睿推出首張數位單曲

2017-07-26

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣大哥大宣布啟動「2017勇敢追夢計畫2.0」，和福茂唱片共同發掘新生代歌手黃霆睿，打造個人首張數位單曲「天堂不是想像」，積極接軌年輕世代。

23歲的黃霆睿從去年第10屆myfone行動創作獎「原創歌曲組」眾多參賽者中脫穎而出，今年畢業於台北藝術大學音樂系，已獲得美國伯克利音樂學院入學許可，成為王力宏的學弟。主修鋼琴，新歌曲「天堂不是想像」便是由他本身創作，歌曲中還加入一小段Rap，展現深厚的古典音樂底子卻又融合現代流行音樂。

黃霆睿說自己本來個性靦腆內斂，經過福茂唱片半年的特訓，站上舞台後才發現另一面，很高興在赴國外學習前能有這樣一個專業機會鍛鍊，確定對未來的方向。

「天堂不是想像」由台灣大哥大出品，福茂唱片製作、發行。幕後團隊陣容堅強，包括MV找來陳奕迅、蘇打綠御用導演陳映之操刀。台灣大哥大亦砸下強大行銷預算，歌曲搭上八大韓劇「被告人」、「真假貴公子」片頭曲，並在myMusic、KKBOK等音樂平台上架；MV在錢櫃、好樂迪等連鎖KTV也看得見。此外，黃霆睿將登上10月21日的日月潭花火音樂會。

正值台灣大哥大20週年；台灣大哥大基金會董事長張善政表示，myfone行動創作獎全面推動創作人才的育成與媒合計畫，不只黃霆睿，還有多位優秀人才也在福茂唱片網羅培訓中，台灣大哥大大力鼓勵年輕人要「有夢、敢追、敢想像」。