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電信三雄第一季每股獲利 台灣大居冠

2017-04-10  19:36

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄第一季表現出爐，台灣大（3045）以每股獲利1.46元居冠，其次為中華電（2412）的1.24元，以及遠傳（4904）的0.87元。

台灣大3月營收95.5億元，稅後盈餘12.8億元，每股獲利0.48元。第一季營收288.4億元，稅後盈餘39.6億元，每股獲利1.46元。

中華電3月營收180.4億元，稅後盈餘為30.7億元，每股獲利0.4元。第一季營收545.3億元，稅後盈餘96.1億元，每股獲利1.24元。

遠傳3月營收為73.56億元，稅後盈餘9.63億元，每股獲利0.3元。第一季營收224.80億元，稅後盈餘28.36億元，每股獲利0.87元。

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  • 電信三雄第一季每股獲利，台灣大居冠。（記者王憶紅翻攝）

    電信三雄第一季每股獲利，台灣大居冠。（記者王憶紅翻攝）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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