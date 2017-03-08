| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
 首頁 > 消費

台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有

2017-03-08

〔記者凃盈如／台北報導〕白色情人節即將到來！幫另一半貼心辦手機，不再那麼遙不可及。台灣大哥大推出活動，讓情侶們都能輕鬆擁有一支屬於小倆口的iPhone手機，凡攜碼或續約申辦1,199元資費，可免費得到2017限定版iPhone 6，再享指定配件5折優惠，台灣大哥大即日起在全台門市和網路門市同步開賣，學生族與小資族也可輕鬆擁有高階款的iPhone手機。

由於這支2017限定版iPhone 6創下iPhone史上最便宜的售價，台灣大哥大自3月1日起在全台myfone門市和網路門市開放此方案預約後，吸引許多果粉上網預約，短短幾天，預約件數近3萬件，顯見iPhone手機的魅力，其中，以申辦999元／1,199元資費為大宗，除享合約期間上網吃到飽，999元資費享每通前10分鐘網內免費，網外免費50分鐘；1,199元資費則享網內語音免費，網外70分鐘免費。台灣大表示，2017限定版iPhone 6原訂本月10日開賣，但為符合廣大果粉的期待，提前鋪貨完成，即日起全台和網路門市正式開賣，其中，用戶月付1,199元資費，綁約30個月，享4G飆速上網吃到飽，攜碼或續約用戶手機最高還可再折1,000元，等於限定版iPhone 6當場免費送。

至於指定配件享5折優惠的部分，即日起購買iPhone 6金屬鍍膜雙料保護殼，原價590元，特價299元、MP-5200移動電源原價990元，特價499元，此外，週末赴門市消費副廠皮套全面69折、移動電源及線材79折起；另有全新升級的包膜服務，自體修護美膜加碼再送超值防指紋保護貼，原價1,425元，特價1,050元，讓新手機可以擁有最佳防護。

廣告
  • 2017限定版金色iPhone6 32G。

    2017限定版金色iPhone6 32G。

  • 白色情人節即將來臨，凡是攜碼或續約申辦1,199資費，2017限定版iPhone 6免費帶回家。

    白色情人節即將來臨，凡是攜碼或續約申辦1,199資費，2017限定版iPhone 6免費帶回家。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iPhone 6 台灣大 台灣大哥大
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.