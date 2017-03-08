台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有
〔記者凃盈如／台北報導〕白色情人節即將到來！幫另一半貼心辦手機，不再那麼遙不可及。台灣大哥大推出活動，讓情侶們都能輕鬆擁有一支屬於小倆口的iPhone手機，凡攜碼或續約申辦1,199元資費，可免費得到2017限定版iPhone 6，再享指定配件5折優惠，台灣大哥大即日起在全台門市和網路門市同步開賣，學生族與小資族也可輕鬆擁有高階款的iPhone手機。
由於這支2017限定版iPhone 6創下iPhone史上最便宜的售價，台灣大哥大自3月1日起在全台myfone門市和網路門市開放此方案預約後，吸引許多果粉上網預約，短短幾天，預約件數近3萬件，顯見iPhone手機的魅力，其中，以申辦999元／1,199元資費為大宗，除享合約期間上網吃到飽，999元資費享每通前10分鐘網內免費，網外免費50分鐘；1,199元資費則享網內語音免費，網外70分鐘免費。台灣大表示，2017限定版iPhone 6原訂本月10日開賣，但為符合廣大果粉的期待，提前鋪貨完成，即日起全台和網路門市正式開賣，其中，用戶月付1,199元資費，綁約30個月，享4G飆速上網吃到飽，攜碼或續約用戶手機最高還可再折1,000元，等於限定版iPhone 6當場免費送。
至於指定配件享5折優惠的部分，即日起購買iPhone 6金屬鍍膜雙料保護殼，原價590元，特價299元、MP-5200移動電源原價990元，特價499元，此外，週末赴門市消費副廠皮套全面69折、移動電源及線材79折起；另有全新升級的包膜服務，自體修護美膜加碼再送超值防指紋保護貼，原價1,425元，特價1,050元，讓新手機可以擁有最佳防護。
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標題：台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有
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