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台中美食文化節 在地好滋味

2017-05-17

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節過後，百貨靠美食吸客！SOGO母親節檔期剛結束， 全台業績達35億元，成長近5%，以精品、化妝品、家電、珠寶表現最佳，光是精品與化妝品就有約10%成長，忠孝店副店長賴必昌表示，今年女裝表現回穩，不再受快時尚影響，客人慢慢回到百貨購買具流行感的服飾。由於消費者在母親節後，多半已針對嚮往的用品添購完畢，於是SOGO在此際針對美食集客，即日起至5月28日於SOGO台北忠孝館舉辦為期13天的「台中美食文化節」。

本次為SOGO首次舉辦「台中美食文化節」，看好台中宜居，且出產許多優質農產品、食品，便與台中市政府合作，邀請了87個品牌參展，含老東家首獎滷味「傳香大花生」、大呷麵本家「芋頭麵」、口味自然餡料豐富的「中和包子」等在地傳統滋味，還有多款IG打卡最夯的美食，如包裝頗文青風的美軍豆乳冰「豆乳布丁禮盒」、diaeta滴滴生活的「養生／紅蔾黑木耳露」，或者陳允宝泉以豆沙包蜜漬紅豆與進口生乳酪的「御丹波」、法布甜的「季節限定檸檬雪酪火山蛋糕」等。SOGO表示，本次台中美食文化節全檔期預計參觀人潮將超過30,000人次，平均客單價約落在350元，業績上看1千萬元。

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  • 吉順「黃金蚵包」，單個70元。

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  • 法布甜推出季節限定檸檬雪酪火山蛋糕，原價399元，特價320元。

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  • 台中戚風蛋糕專賣店七個小日子，推出迷你乳酪球，15顆原價300元，特價250元。

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