百貨美人節 卡友禮療癒風─統一時代新櫃登場 SOGO北海道展甜點吸客

2017-03-22

〔記者凃盈如／台北報導〕進入3月底，百貨母親節檔期進入暖身階段！第一波由統一時代百貨台北店打頭陣，「美人節」將於3月30日開跑，今年回饋增加，首6日使用聯名卡至指定櫃位消費，滿5,000元送500元抵用券，比去年多了100元；3月30日起至5月14日，化妝品、香氛、內睡衣滿2,000元送200元抵用券1張；卡友禮也從去年的4波擴增為8波，其中含超人氣的幾米、雪鈴兔波波等風格療癒的卡友禮。

統一時代百貨總經理王寶銘表示，今年上半年的春季改裝已調整51櫃位，其中有32全新引進櫃位，除了2家餐飲櫃位尚未開幕，其他都已開幕，預期可比原櫃位業績成長50%。統一時代強化生活風格面向，耕耘已久的「stay & experience」概念也日益發酵，今年初TSUTAYA BOOKSTORE進駐，有露營界LV之稱的snow peak亦於本月開幕，吸引更多新質客。不再以傳統業種做壁壘分明的樓面區隔，而是讓客人在單一樓面充分感受到以「生活提案」包裝的逛街樂趣。此外，3月1日剛上路的APP，搭配美人節祭出25大化妝品品牌獨家特惠組，會員過條碼消費滿1,000元，可於3月27日至5月14日抽獨家的640,000元的時尚轎旅車加snow peak帳篷。

SOGO北海道美食展，即日起至4月4日在SOGO忠孝館12F活動會館登場，展品不乏讓台灣消費者赴日必買的六花亭、白色戀人、LeTAO等人氣甜點，更有10家初登場的美食，及1家工藝品，首3日更針對SOGO忠孝館歡慶30週年企劃，特別祭出首3日限定的早鳥優惠，譬如原價100元的「京Café京都抹茶霜淇淋」，即日起至3月23日1份特價50元、限量30份；大石茶房的靜岡綠茶茶包，原價1袋270元，3月22日推出限量的3袋500元。