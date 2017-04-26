SOGO母親節檔 精品超市加碼優惠

2017-04-26

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨母親節檔期二波進入激戰，太平洋SOGO百貨台北店3館：忠孝、復興、敦化於4月27日到5月14日推出母親節檔期，全館商品8折起，並且祭出強力加碼，譬如3館5月3日至8日，女裝、女鞋、寢具單日累計滿6,000元送600元抵用券、家電3C滿30,000元送1,500元抵用券、鍋具滿10,000元送500元，另推出多款全球獨賣、SOGO獨家、限日限量的商品，更划算的是，HAPPY GO卡卡友，可於4月27日至5月2日，持卡扣100點直接換100元母親節購物金（限量30,000張），另搭配各樓層的樓面加贈，最高回饋率來到15%。就精品而言，SOGO敦化館去年最高回饋12%，今年提升到14%；復興館國際精品，單日消費累計滿20,000元送200元抵用券，指定精品、珠寶專櫃，單日累計消費滿30,000元，贈1,500元抵用券。而忠孝館超市Fresh Mart，亦為母親節檔期一大亮點，本檔期特別精選30項人氣經典商品特價促銷，譬如首次可任選商品組合3件300元，另更加碼多項人氣商品買1送1，如青森蘋果汁、固力果普立茲棒、AGF Ma咖啡罐等等。

至於板橋大遠百，母親節首波業績成長10% ，2波力道十足，加碼送汽車，週週再送萬元禮券，消費回饋最高達15% ，凡於全館當日單筆消費滿2,000即可兌換1組抽獎序號，共將抽出9名萬元禮券得主、30名千元禮券得主，以及1名汽車幸運得主，可獲得價值近60萬的HYUNDAI VERNA1.6雅仕版汽車1台。