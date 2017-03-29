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SOGO母親節 化妝品直逼3.5折

2017-03-29

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO母親節第一波化妝品檔期將於4月6日至4月26日登場，首4日化妝品、香氛，首度於母親節檔期推出單筆滿3,000元送300元抵用券、可累贈；另外，即日起至4月16日也推出使用國泰世華信用卡刷滿6,000元，可得5%抵用券，回饋幅度優於去年的4%（唯滿千送百與信用卡優惠不能重複兌換）。今年母親節化妝品檔期，SOGO忠孝館推出50組全台獨家商品，含折扣下殺近3.8折的BIOTHERM 「明星凝凍必BUY組」（價值6,532元，優惠價2,500元）、Elizabeth Arden的「黃金眼部膠囊亮妍組」，每顆膠囊平均價格從之前最低的27元降至23.5元。至於SOGO復興館，折扣最低的則是逼近3.5折的SHISEIDO國際櫃「經典夢露組」，價值5,527元，優惠價1,980元。

較特別的是，SOGO忠孝、復興兩館皆推出吸睛的限定商品，今年復興館推出PAUL&JOE全台獨家「BEAUTE 15週年貓咪彩妝組」，口紅旋開來小貓咪造型的唇膏就探出頭來，搶攻充滿少女心的消費者，已有許多粉絲已蠢蠢欲動，但全台限量30組；而忠孝館Les Merveilleuses LADURÉE推出慶祝品牌成立5週年的「蕾美繆思柔膚香粉」，此香粉盒上蓋連著身著藍絲絨澎裙的瓷偶，優雅可愛，獨具法式風情，是梳妝台上的精巧裝飾，極有收藏價值。

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  • SK-II青春露粉漾櫻花限量版， 4月1日於全台上市，5,480元，於母親節檔可享9折優惠。

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  • SOGO復興館推出PAUL&JOE全台獨家「BEAUTE 15週年貓咪彩妝組」，價值5,135元，優惠價4,950元，購買此組可獨家加贈STARBUCKS貓咪隨行卡1張。（4月7日與日本同步販售）

    SOGO復興館推出PAUL&JOE全台獨家「BEAUTE 15週年貓咪彩妝組」，價值5,135元，優惠價4,950元，購買此組可獨家加贈STARBUCKS貓咪隨行卡1張。（4月7日與日本同步販售）

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標題：SOGO母親節 化妝品直逼3.5折


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