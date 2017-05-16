ＢＶ蝴蝶翩舞 精湛絲絨刺繡

2017-05-16

〔記者王瀅娟／台北報導〕義大利精品Bottega Veneta（簡稱BV）推出國家限定版蝴蝶系列，在經典手袋上裝飾手工精緻的蝴蝶，突顯品牌工藝之美。

此系列手袋僅於台灣、香港、新加坡與中國販售。蝴蝶是BV的經典圖騰之一，最早出現於品牌1970年代後期作品。蝴蝶系列應用多樣工藝製作，比如皮革切割、拼貼、鑲嵌等創造出多樣化的光影效果，讓蝴蝶顯得立體而有層次。由大至小排列或錯落分布，創造出不一樣的動態視感，演繹出蓬勃生氣。刺繡款式是以絲絨刺繡方式製作，工匠手工將長條絲絨線一條條植入皮革，再修剪裁切成同樣的高度，創造出毛絨的視覺與觸感，感覺更加輕盈。