BV春夏 休閒愜意慶50週年

2017-01-05

〔記者王瀅娟／台北報導〕義大利精品品牌Bottega Veneta（簡稱BV）春夏回歸基本，深度探索品牌休閒中又有正式的精神，並從品牌歷史檔案庫尋找靈感，以玆誌慶品牌50週年。

春夏女裝以針織衫、長裙與襯衫式設計等基本品項為主，處處可見的Polo領為休閒裝束帶來正式感。異材質拼接的皮帶皆為可拆式設計，小細節突顯BV的實用設計取向。「被花園環繞（In the Garden）」為春夏另一重點，以花朵造型首飾、蝴蝶印花等畫龍點睛。Cabat與復刻的Basket包款亦釘上立體花朵裝飾，洋溢春天氣息。

為品牌50週年紀念，BV重新推出品牌典藏資料庫中精選的15個包款，包括羅倫赫頓於電影「美國舞男」中手挽的The Lauren 1980手拿包。City Knot、Umbria、Settantuno、Toscana、Doppia等15個全新包款亦順勢推出。

春夏男裝以休閒、寬鬆為主軸，迷彩與軍裝元素洋溢1940年代氛圍，正裝比例亦提升。應用San Crispino製鞋工藝製作的男、女鞋履，鞋面一體成型連至鞋底，因採用編織皮革，厚度使製作難度更高，突顯品牌卓越皮革工藝。

圖片提供：Bottega Veneta