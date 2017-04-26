Chanel工坊系列 巴黎大都會─奢華金線刺繡 立體花飾 幽默設計 展現精湛工藝

2017-04-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒年度工坊系列巡迴至台灣，以「巴黎大都會（Paris Cosmopolite）」為題，重新詮釋三○年代人文薈萃的巴黎展現的性格時尚。

三○年代是香奈兒女士活躍的年代，也是巴黎的黃金時期，麗池酒店更是文人騷客們齊聚的場所，上流社會的男男女女莫不以最時髦的打扮現身。現代香奈兒創意總監卡爾拉格斐以此為靈感，重現摩登版本，並齊集旗下工坊之力再創絕代風華。單件作品上就有多個工坊齊心協力，如一件雞尾酒會洋裝有Lesage刺繡工坊進行250小時金線、亮片與珠珠刺繡、Lemarie羽飾山茶花工坊花150小時製作的羽毛刺繡與立體花朵裝飾，以及Lognon褶飾工坊以傳統方式手工壓褶，最後再由高級訂製服工坊加以組合，盡現精美工藝。

麗池酒店也為此系列帶來靈感，主要表現在配件上，酒店內處處可見的絨布材質應用於頸鍊與鞋履上，固定窗簾用的穗狀流蘇用以裝飾頸鍊、手環與包包的拉鍊等。抱枕化為手拿包、雞尾酒成為手鐲圖案，還有香奈兒打火機造型胸針，展現拉近年輕世代的企圖心。「請勿打擾」掛牌變成亮片晚宴包還不夠看，另一面為「請放膽打擾（Please Dare to Disturb）」，俏皮之餘也展現女權高漲的時代脈動。