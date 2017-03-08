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巴黎時裝週 香奈兒上太空

2017-03-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒春夏上雲端，秋冬上太空啦！於巴黎發表的2017秋冬裝將巴黎大皇宮打造為香奈兒太空中心，正中央的太空梭揭示主題，靈感則源自香奈兒女士熱愛的星座。大領口與立領外套加上A字裙裝與短褲的多層次搭配，演繹香奈兒女推崇的優雅與行動自如。略帶光澤感的褲襪、銀黑雙色長靴、金屬銀色皮革外套與披肩、宛如漫天星斗的金屬鉚釘等點出太空感，特別設計的香奈兒太空人印花與火箭造型晚宴包令人大呼可愛。隨著秀後太空梭緩緩升空，太空時代充滿希望與樂觀的氛圍也升至最高點。

Stella McCartney秋冬結合馬術靈感剪裁與尖頭胸罩，前者代表自信和控制，後者代表女性解放，女人自由表現性感。雖無明示口號，卻依然清楚論述她欲傳達的女性主義訊息，也沒犧牲掉實穿時髦。

Hermes向來著重賦予穿著舒適與自信，秋冬最令人印象深刻的是色彩上的轉變，女裝創意總監Nadege Vanhee-Cybulski大膽運用顏色，突破以往的謹慎。色感復古，包括乳白、焦糖、紫丁香和祖母綠。在裩邊與細節上多應用異材質拼接，創造細節上的驚喜。

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  • Stella McCartney秋冬打造出女人的自信性感。 （路透）

    Stella McCartney秋冬打造出女人的自信性感。 （路透）

  • Chanel秋冬太空人印花與火箭晚宴包相當可愛。（歐新社）

    Chanel秋冬太空人印花與火箭晚宴包相當可愛。（歐新社）

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2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
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