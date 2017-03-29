疊戴Coco Crush 閃亮鑽目光
2017-03-29
〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒Coco Crush高級珠寶系列推出鑲鑽版與新版耳環與手環，提供顧客更為豐富多變的疊戴搭配選擇，享受佩戴珠寶的樂趣。
Coco Crush高級珠寶系列以著名的Matelasse菱格紋圖騰為靈感，飽滿的菱格紋圖騰以18K金、18K白金與品牌獨家Beige米色金呈現，強調層次堆疊搭配，以彰顯個人風格的理念。
Coco Crush高級珠寶系列原本只有戒指與寬版手環，分別有貴金屬與鋪鑲鑽石款，今年新推出2款18K Beige米色金錯落鑲嵌鑽石的小型與中型款戒指，可與系列中既有的寬、窄款式交錯層次搭配。手環亦推出窄版，有18K金、18K白金與鑲鑽款式，可單獨或多只一起佩戴，也可與既有寬版手環搭配。新推出的耳環亦有18K金、18K白金及鑲鑽款式，以及超有個性的耳骨夾，可雙邊佩戴同款營造經典氣息，或是單只相互混搭，創造出個人化的時尚風格與造型。
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