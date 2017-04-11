米色時尚 香奈兒首創凝凍粉底
2017-04-11
〔記者邱巧貞／台北報導〕今年春夏，能隨身打光補妝的粉底，除了韓式氣墊之外，又有新選擇。香奈兒米色時尚系列首創輕盈凝凍粉底質地，推出全新「時尚裸光果凍粉餅」，自然清透的微光澤，打造更輕鬆時尚的上妝方式。
有別於氣墊粉底所使用的海綿，香奈兒「時尚裸光果凍粉餅」以獨創粉底篩網，搭配歷時多年研發的全新水凝凍質地（ Aqua- Gel）粉底，此配方蘊含高達56%水凝精華，並含玻尿酸衍生物、長壽花萃取保養成份，上妝時帶來清涼觸感，並在肌膚表面創造一層隱形保濕防護膜。香奈兒實驗室特別針對素顏美肌所散發出的健康光采進行研究，研發出「自然光濾淨分子」，此類型二氧化鈦能吸收光線，反射出光線中組成元素的白色光，並使得紅色光穿透肌膚再折射在表面上，讓肌膚散發紅潤微霧光暈。
香奈兒「時尚裸光果凍粉餅」專屬的粉底篩網，讓每次按壓皆能取得適當的量，以粉撲輕輕沾取，果凍狀粉底將會均勻附著，用輕拍或以輕推方式上妝皆可，亦能搭配使用香奈兒新推出的伸縮粉底刷上妝，無需擔心妝容過於厚重，無論在家上妝或外出補妝，都很方便。
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