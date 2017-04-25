個性精品店 快閃進駐百貨6週
2017-04-25
〔記者林欣若／台南報導〕深耕台南的選品店CHENCHUN Boutique繼去年北上與台北精品髮廊FLUX合作快閃店之後，這次又在台南新光三越以蔚藍假期為主題，開設為期6週的CHENCHUN Cruise Pop-Up Store，並首度與名媛設計師盧南君的飾品品牌momo’s march合作，成為台南唯一引進momo’s march的選品店。
CHENCHUN Boutique由周玫君、周汎真2姊妹在去年成立，開店之初就與FLUX合作，以獨特選品風格引起注目，並持續引進歐美新銳設計師如Paper London、Deeply Personal、Maison Labiche的系列單品，整體風格強調都會俐落、剛毅的女性風格。過去從事藝術工作的周玫君表示，CHENCHUN就像是藝廊一般，展示設計師們的精采作品，也希望提供消費者多元選擇，今年春夏除了引進全新以隨興性感都會女人風格為命題的紐約設計師品牌TOSIA，更首度與台灣設計師盧南君的momo’s march合作。
Cruise Pop-Up Store開幕記者會上，盧南君也出席力挺，她表示momo’s march的幾何現代感揉合典雅復古，與CHENCHUN Boutique簡潔俐落線條和奢華質材很契合，她也非常喜歡蔚藍假期的清爽風格，曾在蔚藍海岸參加浪漫婚禮的她，建議度假時應注意防曬和保濕，因應日夜溫差大的氣候，層疊的洋蔥式穿搭最實用。
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