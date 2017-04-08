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范瑋琪黏小孩 放生黑人

2017-04-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕「范范」范瑋琪出席複合精品店TAST台北店開幕，透露結束後就得趕回家繼續當媽媽，笑說當媽後非常珍惜可以穿得漂漂亮亮出席時尚活動的機會，出門透透氣，覺得很幸福！

很愛小孩的范范即使已經恢復工作，也不能離開小孩5天以上，如果連續5天看不到小孩，就會把小孩帶在身邊出門工作。而老公「黑人」則不在她考慮範圍之內，笑說以前談戀愛時，2、3個月才見一次也OK，「有小孩後，老公在家的地位的確愈來愈低。」

范范昨日佩戴多只TAST引進的Vita Fede手環與戒指，除了經典Titan手環，更推薦皮手環系列，「我覺得這設計真的很聰明，皮手環上面貼的金屬鍊條顏色有很多種，戴一條多圈手環就有戴很多條的感覺。」TAST專案部經理查皓淳表示，TAST有最齊全的Vita Fede商品，與國外同步上市，不需預購，價格也盡量與國外同步，並提供一年保固，因此市場上雖然也有其他精品店引進，但TAST絕對有競爭力。

圖片提供：TAST

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  • 范瑋琪亮麗出席TAST台北店開幕活動。（記者潘少棠攝）

    范瑋琪亮麗出席TAST台北店開幕活動。（記者潘少棠攝）

  • 范范認為Vita Fede Capri 櫻花粉三色鍊五圈皮手環設計很聰明，戴一條像戴很多條，8,000元。

    范范認為Vita Fede Capri 櫻花粉三色鍊五圈皮手環設計很聰明，戴一條像戴很多條，8,000元。

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