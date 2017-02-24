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〈南部〉後壁蘭展設蘭創館 文創精品驚豔

2017-02-24

〔記者楊金城／新營報導〕二○一七台灣國際蘭展展館之一「蘭創館」，將展出蘭花的精品、生技、文創等創新商品，再創蘭花的新價值，值得一看。像鮮染蘭花絲巾是用真的蘭花去純手工製作，每條絲巾圖案都獨一無二，讓人嘆為觀止。

邁入第十三年的台灣國際蘭展，三月四日將在後壁蘭花生技園區展開，總統蔡英文將在三月三日出席開幕，去年她以準總統身分首次參加蘭展開幕，將連續二年參加，可見對台灣蘭業發展的重視。

市府經濟發展局特別以「綻蘭晴空—悅讀臺南」為主題，在蘭展設置「蘭創館」，將近年輔導台南蘭花二級產業衍生的蘭花多元商品一系列深度呈現。

經發局邀請廿九家廠商及多達二百廿項各式蘭花相關產品，以精品區、生技區、文創區與蘭花藝術走道四大區域在蘭創館呈現，展現出蘭花結合科技、文化的創新價值。

經發局局長方進呈說，除了鮮染蘭花絲巾，其它如添加維納斯蘭花精油的唇膏、五款蘭花精油、蘭花胚胎製成的保養品、蘭花皂、蘭花玻璃藝術品、黃金蘭花等商品，都是蘭花生技和藝術的具體展現；今年特別設置五座大型蘭花展示平台展示蘭花商品，並有3D蘭花照相牆、蘭花幸運籤詩與藝術玻璃。

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