〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
記者凃盈如／台北報導
今年「西洋情人節」終於不在農曆年期間，無論感情發展到什麼程度，適切地表達心意，都是讓對方快樂的事！
告白吧！ 巧克力＆鮮花
情人節是許多人選擇告白的時機，但送禮的學問大，如果送的禮物與關係進展狀態不符，恐怕會壞了原有的好氣氛，或者無法發揮送禮的效益。若是不確定對方心意，單純只想表達好感，那麼巧克力絕對是安全的入門款，不過，還是得選對品牌和形式，才能傳達自己的獨到眼光，讓對方也感到驚喜。
ARMANI／DOLCI專屬的情人節限定巧克力，隨禮附上愛情信件組，信封蓋以來自米蘭世紀大教堂的郵戳為紀念，為情人節點綴異國風情，外形搶眼的烈焰紅鐵盒，質感極佳，如同一本精巧的愛情手札，見證甜蜜愛情。
台灣半島精品店則推出「結合鮮花與巧克力」的浪漫「花禮」與「花漾」兩種組合，更推出加價的「專人親送」服務，讓美麗的鮮花與巧克力，可透過專人親送，展現送禮的專屬感受及浪漫。
火熱吧！ 體感話題神器
交往已久的戀人，可贈送的禮物範圍就廣了，尤其是能夠增進肢體接觸的身體乳、香皂、香氛蠟等強調氣味與身體關係的禮物，往往更能為感情增添蜜意。舉例來說，近來火紅、深受女性熱愛的美顏美體神器ReFa，便是極佳的選項之一，ReFa有多種護理方式，從臉部輪廓、胸前到身體，都有對應的保養，彷彿專業按摩手法的揉捏觸感，深受消費者喜愛，若伴侶之間也可善用此儀器，為彼此按摩紓壓，不外乎是促進親密關係的生活樂趣。
近來還有一樣網路熱議的情人節商品，來自日本，兩次獲得德國紅點設計獎殊榮的成人用品品牌TENGA，於情人節推出 「EGG LOVERS CHOCOLAT DESIGN 」，包裝與設計童趣可愛，乍看之下像極巧克力禮盒，但實是拋棄式的男用成人用品，若送對了，定讓另一半感到貼心驚喜。
承諾吧！ 戒指＆精品
「精品」要送得討人歡心，除了衡量自己口袋深度，也得先摸清楚對方的品味與喜好。
麗晶精品即日起至2月14日推出「浪漫．新年購物節」，攜手旗下國際精品推出各式新年頂級商品及多種浪漫好禮，如麗晶精品獨家POMELLATO推出Mama non Mama系列，以各異的彩色寶石為情人們傳達愛慕之意；DAMIANI推薦簡約優雅的D.Side經典對戒，許下專屬於彼此的承諾；ANNA HU的愛情結系列，如同愛之繩結，繫起兩人的感情。
SOGO則於即日起至2月14日，活動期間於台北店3館刷指定銀行信用卡當日當館消費達指定門檻，即可至贈獎處兌換「SOGO禮券」1份，各館門檻與優惠略有不同，如復興館於1、2樓指定品牌消費，滿2萬元即可現抵1,000元、敦化館除特定2品牌，單日消費滿10,000元送500元購物抵用券，且有第二重回饋。
情人節大餐 窺知性格與修養的絕佳機會
無論送禮與否，一起享用情人節大餐的時光讓人期待。
如果打算在情人節當天「求婚」，幾家流傳100%無失敗率的餐廳，可以先放入口袋名單。亞都麗緻巴黎廳1930，是國內最具代表性的法國餐廳，浪漫氛圍讓餐廳內的求婚桌成功率百分百，此次由法籍主廚Clement Pellerin所設計的情人晚宴，以世界各地的嚴選食材打造8道原創料理，前衛有創意，其中光是做為開胃酒的蜂蜜酒及蜂巢，格外有話題。源自西元前7000年即發明的釀酒技術，主廚承襲傳統作法，以蜂蜜加水發酵釀製成酒，再將酒填入特製蜂巢中，上面點綴些許花粉，讓情侶們能品嚐到花木的原始清甜滋味；另搭配主菜「咖啡香菲力牛排佐焦糖牛奶」、以松露為主題的甜點「放大鏡下的鑽石」等創新廚藝搭配頂級食材，提供豐富的感官享受。
另一台北求婚成功率百分百的頂級餐廳，為台北國賓A CUT牛排館，推出的晚間套餐，含2道前菜、湯品、主菜牛排3選1及甜點，咖啡或茶。前菜融以各式歐洲食材，且特別在醬料調味下足功夫，讓情人節大餐也帶來令人沈醉的味蕾享受，主餐有美國頂級BRANDT丁骨牛排、美國頂級穀飼400日肋眼牛排、美國極黑和牛菲力牛排3種選擇。
如果你的情人偏好比較不一樣的食感體驗，還有幾個不錯的慶祝之選。
全台第一個以鮭魚為主題的廚藝教室「美威鮭魚廚房」推出由美威五星雙主廚設計的情人節料理課程，包括鮮蔬鮭魚沙拉、無花果鮭魚酥餅，以及爐烤雞腿帕瑪起司杯佐紅酒醬汁等內容，透過主廚專業幽默的互動教學，邀請消費者以笑顏共度甜蜜食光，即便是單身的「鮭蜜」或是有伴的情人，都能一同窩在廚房、享受手作美食的樂趣，歡度不一樣的情人佳節。
若是你格外有心，那麼自己下廚，絕對是讓另一半感動的大絕招，尤其暖男當道的今天，若能趁著情人節親自下廚，肯定贏得另一半的心。德國精品餐廚品牌WMF鼓勵好男人多下廚，即日起至2月28日止，推出指定德製平煎鍋系列商品全面8折，加送德製酒杯一組（價值1,560元，可任選白酒／紅酒／白蘭地／香檳杯款），讓在家過節的2人世界更加濃情蜜意。
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A CUT今年推出的情人節晚間套餐3,500元＋10%起。含2道前菜、湯品、主菜牛排3選1及甜點，咖啡或茶。
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DAMIANI D.Side玫瑰金戒指（對戒），單件39,700元起。
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美威鮭魚廚房於2月推出由美威五星雙主廚精心設計的情人節料理課程，包括鮮蔬鮭魚沙拉等美饌等。
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蕾莉歐山茶花幸福禮盒（沐浴乳300ml＋潤膚霜200ml＋植物皂100g＋小方巾），即日起～2月14日，原價3,250元／盒，特價2,080元／盒。
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對室內設計懷抱熱忱的diptyque，邀請3位年輕職人重現印花壁紙的工藝，打造了包裝富藝術感的朝露玫瑰系列，集嗅覺與視覺饗宴於一體，展現令人嚮往的生活美學。diptyque 2017限量朝露玫瑰香氛蠟35g，2,000元。
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台茂CK手環，是好入手又體面的純愛告白禮，特價2,600元。
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北歐櫥窗Design House Stockholm褶毛絨圍巾（長），4,000元。褶毛絨在北歐櫥窗年年暢銷，長圍巾更是其中最受歡迎的款式，不僅是褶毛絨系列的珍藏必備，也是非常方便造型的入門款，追求設計感的戀人，一起披上褶毛絨，彷彿低調地說著：我們屬於彼此。
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男人下廚，心意重於廚藝，帶點酷勁的德國專業WMF鍋具，品味又不失男人味，讓做菜帥勁不減！WMF即日起至2月28日止，推出指定德製平煎鍋系列商品全面8折，加送德製酒杯一組（2入）。
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敦化N°168PRIME牛排館SOGO於2月14日西洋情人節當日，採用特別菜單，美國精選老饕牛排套餐2,980元＋10%起。
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TENGA官方購物網站限定販售商品EGG LOVERS CHOCOLAT DESIGN PREMIUM BOX，5入999元，一次性使用、內附潤滑液。
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半島酒店2017西洋情人節「花漾」巧克力＋鮮花1,880元，2月11日起可於全台半島精品店購得。
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Chou Chou西洋情人節套餐2,180元＋10%。主菜為慢煮雞胸、松露脆皮和香檳奶油醬。
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ReFa for BODY，螺旋式揉捏法結合捏、推、擰、拉提等針對大腿內側、臀部和腰部等複雜的身體曲線，緊緻全身肌膚，令身心放鬆，10,900元。
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ANNA HU愛情結系列，彷彿月老紅線之意，繫起戀人情感。（價格店洽）
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為迎接即將來臨的西洋情人節，ARMANI／DOLCI特別推出情人節限定鐵盒巧克力。內含4顆獨家心型薑味巧克力、經典A字黑巧克力75%包巧克力醬、經典A字白巧克力包鹽味杏仁，990元。
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復興館LULUGUINNESS唇形手拿包（附鍊帶），原價15,800元，特價9,999元，限量5只。
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上個月甫開幕，全台首家的「紐約精品甜點Lady M」推出手工巧克力千層蛋糕，濃郁香厚的可可味搭上千層的豐富口感，使人享受在戀愛的甜美悸動中。
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