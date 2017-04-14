繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳

2017-04-14

〔記者林欣若／台北報導〕流行鐘錶品牌Swatch在1997年推出超薄錶款Skin系列，以繽紛的色彩與服貼的手感獲得好評，Skin系列歡慶20週年之際，Swatch推出全新11款極簡摩登的Skin系列，除了原有的36.8mm錶徑，也全新推出40mm大錶徑，搶攻男錶市場。

有「萌系教主」封號的邵雨薇出席發表會，佩戴全新Skin系列，直呼超薄超舒服，她回憶國中時因為考了前3名，終於說服媽媽買給她人生中第一款Swatch手錶，當時還刻意戴到學校，引起同學羨慕眼光，她18歲時收到仰慕者送的手錶，因為鑲了太多水鑽太亮眼，她直接送給媽媽，自己偏好造型簡單的錶款。

全新Swatch Skin系列除了加大錶徑，採用創新的雙注塑形技術，讓錶殼側邊呈現優美的雙色流線弧形，搭配精緻的錶盤細節以及各種色調，讓夏日穿搭更輕盈繽紛。

圖片提供：Swatch